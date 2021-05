Consecuencias electorales en Madrid y en Canarias

Miren la España política y mediática mira indefectiblemente a lo que anoche ocurrió en Madrid, y observa más que el nacimiento , la confirmación de una estrella como Isabel Díaz Ayuso, que recibió el respaldo mayoritario de los madrileños. Han sido unos comicios que dejan muchas lecturas en clave nacional, como la progresiva agonía de la marca Ciudadanos, el descontento de un amplio sector de la población con el Sanchismo, y sobre todo, la constatación de que la sociedad española, es una sociedad madura políticamente y que está harta de la crispación, del enfrentamiento y de la agresividad en el discurso que proponen los dos extremos políticos.

Da la sensación de que la ultra derecha ha tocado techo, y que no tiene margen de crecimiento, lo cual es una buena noticia, pero sobre todo hemos asistido al ocaso político de una figura que lo único que ha logrado en estos últimos años, es generar enfrentamiento entre españoles, desenterrando fantasmas guerracivilistas en nombre de una revolución sin sentido alguno.

Porque sin lugar a dudas, la imagen que queda para la historia, es la de Pablo Iglesias haciendo mutis el foro….





CORTE





Uno a estas alturas no espera nada de la ultraizquierda sino sus obsesiones habituales, pero por lo menos, se atisba algo mas de sentido común y raciocinio en su nueva líder como es Yolanda Díaz.

Pero no se crean ustedes, que me voy a quedar en Madrid, porque me vengo a una Canarias, con unas circunstancias muy particulares. He escuchado alguna reacción de la líder popular Australia Navarro, diciendo que tarde o temprano el Partido Popular va a liderar en Canarias. Pues ya se pueden dar prisa, porque lo que hemos visto en Madrid, es una líder con todas las letras, carismática, espontánea, y que ha sabido acercarse a los problemas de los ciudadanos. Justamente todo lo que no hemos visto en el Partido Popular de Canarias en los últimos tiempos, desde la salida de José Manuel Soria.

Naturalmente que aquí en ese espacio político, está también una Coalición Canaria, que lucha por recomponerse después de varios decenios gobernando, pero honestamente de aquí a dos años, no parece que vaya a cambiar demasiado la cosa.





Así que en definitiva, o en el archipiélago el centro-derecha se pone las pilas, o vamos a tener gobierno de izquierdas una larga temporada





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado