Ciudadanos: or-ga-ní- cen-se

Tiempo de lectura: 2



Amigos comienza una nueva etapa en Santa Cruz y en La Laguna, dos feudos históricos de Coalición Canaria y que quedan por primera vez en manos socialistas, con retos muy importantes en ambos casos. Es evidente que una nueva generación de líderes políticos entra en escena, aunque también es cierto que en circunstancias bien diferentes: en La Laguna las tres fuerzas de izquierda suman aritméticamente y conforman una mayoría para gobernar los próximos cuatro años, mientras que en Santa Cruz la situación es algo más abrupta, con una alcaldesa que parte con un polémico pleno constitutivo, en el que los dos ediles de Ciudadanos intercambian palabras, y quién sabe si querellas con los responsables regionales de su partido.

Y miren, es aquí donde quería llegar. Siempre he pensado que Ciudadanos había llegado al escenario político como un soplo de aire fresco, con Albert Rivera y con la gran Inés Arrimadas, y con una Melisa Rodríguez que aquí en Canarias aportaba un punto de criterio y de coherencia y hasta un sosiego en el discurso bastante necesario.

Pero lo ocurrido este sábado y las consiguientes cruces de declaraciones entre Matilde Zambudio por un lado, y Vidina Espino y Teresa Berasategui por el otro, son un misil incontrolable a su línea de flotación y especialmente a su credibilidad como formación política, que actualmente está por los suelos.

Miren, señores de Ciudadanos. Esto no es serio, y no es serio sobre todo para sus votantes, los que depositaron su confianza en ustedes. Ya tuvieron problemas en la legislatura pasada haciendo el ridículo en el cabildo y ahora esto. Como formación política, están dando un penoso espectáculo: Vidina Espino Y Teresa Berastegui afirman que sus concejales en el ayuntamiento tenían orden de votarse a sí mismos, y no contribuir a un gobierno municipal en el que esté Podemos. Y Matilde Zambudio dice que eso no es verdad y amenaza con querellarse contra Vidino Espino.

¿Ustedes creen que así pueden ser un partido en el que se confíe? He hablado con varias personas que se implicaron en el proyecto de ciudadanos y están profundamente abochornadas y avergonzadas por este lamentable espectáculo, y no es para menos.

El tema está ahora en el comité de disciplina de Ciudadanos y no es descartable ni mucho menos un expediente de expulsión. Por el bien de Ciudadanos, creo que debería aclararse toda la verdad y nada más que la verdad y mostrar a la ciudadanía una prueba escrita y concluyente de que cual era la orden real. Solo así, podrán limpiar su nombre político.