El chacachá del tren (del sur y sus tranvías complementarios)

Miren el vicepresidente del Cabildo y consejero de carreteras Enrique Arriaga, confirmaba ayer en nuestro programa que el Cabildo va a priorizar la construcción de un tren entre los municipios de Granadilla y Arona, concretamente desde San Isidro, hasta los Cristianos, siendo complementado con un tranvía que iría desde Los Cristianos hasta Adeje.

Desde Metropolitano de Tenerife tienen bastante avanzado el estudio de los costes, que serian notablemente inferiores al del tren del sur, aunque ambas infraestructuras serían perfectamente compatibles. De hecho se entiende que sería una opción complementaria a ese futuro tren que uniera las dos grandes aéreas metropolitanas de la isla, y que de momento facilitaría el transporte entre las zonas dormitorio del sur de la isla, y los centros de trabajo turístico.

A mí sinceramente todas las medidas que contribuyan a descongestionar las autopista TF1 me parecen positivas, y creo puede ser una formula efectiva para acabar con los atascos que se forman en la salida de los cristianos y las Américas, y en la entrada de zonas como Guaza y Las Chafiras. Así que reitero, la medida me parece muy interesante y de la misma forma que ya metropolitano cambio en su momento la vida de chicharreros y laguneros, esta infraestructura puede facilitar mucho la vida de los habitantes del sur de Tenerife.

Dicho lo cual, que los arboles no nos impidan ver el bosque. Y este bosque necesita, y no me cansaré de repetirlo, de un tren que una Santa Cruz con el sur, y que ese tren sea una realidad tangible en los próximos lustros. Porque ese tren permitiría a muchos tinerfeños residir en el norte y trabajar en el sur.

Porque ese tren permitiría que muchos turistas vinieran a visitar Santa Cruz y La Laguna desde el sur con mucha más facilidad. Porque ese tren permitiría un acceso más rápido y cómodo al aeropuerto Reina Sofía. Y porque ese tren, contribuiría de forma decisiva al despegue económico de la zona sur de Tenerife, y colocaría a nuestro destino turístico en el nivel de comunicaciones que demanda un target de cliente 5 estrellas que es el que andamos buscando, y que es el que aumenta los parámetros de gasto en destino.

Así que en definitiva, muy bien por Arriaga y Metropolitano por esta medida del tranvía, pero pongamos los cimientos para los comunicaciones 5 estrellas y del siglo XXI.