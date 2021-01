Carolina Darias, Iceta, Canarias y Cataluña

Miren como supongo que ya ustedes saben, lo normal es que en las próximas horas la canaria Carolina Darias sea nombrada nueva ministra de Sanidad en sustitución de Salvador Illa, que se nos va a Cataluña, a cumplimentar con sus intereses de partido, los del socialista, claro, que ya saben que para Pedro Sánchez lo primero es lo primero.

Que haya un ministro canario siempre debe ser positivo para nuestro archipiélago, y si es en una cartera de la responsabilidad actual que conlleva la de sanidad, pues seguramente más. Pero no nos engañemos, hacerlo mejor que Salvador Illa tampoco es demasiado complicado, con una gestión de la pandemia que ha dejado bastante que desear por parte de esta catalán licenciado en filosofía.

Si me preguntan si esta mujer de Las Palmas de Gran Canaria, licenciada en derecho, ex delegada del Gobierno en Canarias, y ex presidenta del parlamento regional, es la más indicada para tomar las riendas de la sanidad en este momento, sinceramente, les diría que para mí es una incógnita. Supongo que como en otras áreas, la clave reside en rodearse del mejor equipo de técnicos, estar bien asesorado y tener un buen criterio a la hora de gestionar los recursos disponibles.

Lo que sí les digo es una cosa: no me gusta ni un pelo, su sustituto al frente del ministerio de Administraciones Públicas, el señor Iceta. El hasta ahora líder del PSC viene a Madrid a lo que viene, que es a llevarse los dineros a Cataluña, a costa de recortes para las demás CCAA.

Los favores hay que pagarlos, y aquí hay un claro intercambio de intereses entre el independentismo catalán y el PSOE de Sánchez, que intenta falsear la realidad presentándose a sí mismo como el único partido nacional que entiende la realidad catalana. Y a mí desde luego, no me la pegan. Iceta va a dedicar el 90% de sus esfuerzos y recursos a Cataluña, mientras Canarias, Andalucía o Extremadura nos vamos a quedar para vestir santos. Una más de Sánchez, una más de un PSOE, que tiene muy claro que para ellos, los intereses de partido están por encima del bien común.