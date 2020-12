Canarias, Marruecos y Trump

Miren estuve leyendo ayer una entrevista que la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, concedió a Europa Press, en la que ha pedido "no buscar interpretaciones" al aplazamiento de la Reunión de Alto Nivel que estaba prevista entre España y Marruecos que iba a celebrarse la próxima semana y no "llevar a la opinión pública a deducciones falsas" e insistiendo en que el único motivo han sido las restricciones sanitarias.

Dice esta señora que “"A todo lo que hacen Marruecos y España siempre se va a buscar interpretaciones y no hay que hacer interpretaciones". Pues que quieren que les diga, debe ser que como he visto últimamente muchas series políticas, tipo House of Cards, El ala oeste de la Casa Blanca o Borguen yo no me fio un pelo de estas afirmaciones a este nivel diplomático.

Y no me fio porque todos sabemos que este aplazamiento viene dado ni mas ni menos por el reconocimiento por parte Donald Trump, al que le quedan dos telediarios como presidente americano, de la soberanía marroquí sobre el Sahara, posicionamiento al que se la unido el Reino Unido en las ultimas horas. Y decir lo contrario es tomarnos por bobos.

Y estamos hablando de un tema amigos, que tiene sus consecuencias para Canarias. Porque a quien primero quieren tomar por bobo, es al Gobierno de España, que una vez más , en un asunto más, hace el ridículo. Empezando por un vicepresidente, Pablo Iglesias, que solo piensa en él, en su partido y en sus intereses comunistas, y que deja con el culo al aire a su presidente presidente Pedro Sánchez hablando de referéndums de autodeterminación para el pueblo saharaui.

Y claro así pasa lo que pasa. Y lo que pasa es que este Gobierno de socialistas y comunistas ha conseguido que el prestigio y la influencia internacional de España sean nulos. Y eso provoca que Marruecos en este momento, con el apoyo americano y británico, se sitúe en una posición de fuerza. Un país, el marroquí que desde hace tiempo viene tocando las narices con el tema de las aguas Canarias, aprobando incluso dos leyes en su parlamento para quedarse con ellas, y las riquezas minerales que hay en su subsuelo.

Significará eso, que si en Marruecos se vienen arriba, con el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿Reivindicarán algún día la soberanía sobre Ceuta y Melilla o incluso sobre Canarias? No lo sé, francamente. Pero lo que si sé, es que ahora en este momento, y en ese hipotético caso futuro, España necesita un gobierno de verdad, que defienda con firmeza la integridad territorial de esta nación, incluyendo a Canarias, a Ceuta a Melilla, a Murcia o al islote de perejil si es necesario. Y el gobierno actual parece una jaula de grillos, en la que cada uno hace la guerra por su cuenta, y en la que Iglesias, no mira por el interés general sino por el de su ansiada republica bolivariana en los restos de una España desunida, desmembrada y pobre y aislada de la UE y del mundo occidental.

Esa es la realidad amigos, y Marruecos esta aquí al ladito, a pocos kimometros de Lanzarote, no lo olviden.