Canarias, las aguas territoriales de Marruecos y las respuestas políticas

Miren viendo alguna de las últimas apariciones de varios ministros del gobierno de España, parece que la soberbia y a la altivez se han instalado en un ejecutivo central, que presume de talante y voluntad negociadora con los golpistas catalanes, a la par que maltrata a otras CCAA como la nuestra cuya lealtad institucional está a prueba de bomba. Desde luego que el vicepresidente Pablo Iglesias saque ese rejo chulesco, y llame facha a todo el que no piensa como él, no me va a sorprender a esta alturas, pero las principales demostraciones de altanería, han venido en las últimas horas del todavía ministro Ábalos, y de la titular de exteriores, Arantxa González Laya.

El señor Ábalos garbeó su palmito en el congreso como el que tiene el convencimiento del que está por encima del bien del mal, y desde su atalaya, entonó un discurso unidireccional y prepotente, rebajándose de mala gana a contestar a los malintencionados periodistas que le salieron al paso en los pasillos del hemiciclo.

El ministro de transporte desprendió un tufillo a trola, del que pareció contagiarse su compañera en la cartera de exteriores, la señora González Laya, que también tiró de artificio, con bastante poca credibilidad, para responder a la diputada Ani Oramas, sobre la cuestión de la delimitación de las aguas marroquíes. Ante el asombro del personal, la ministra respondió reconociendo el «derecho» del gobierno alauí a realizar esa delimitación y limitando la actuación española a mantener una interlocución con Rabat a la espera de conocer cómo propone fijar finalmente la frontera.

Claro la pregunta obvia es, si Marruecos ha ejercido su derecho a delimitar sus aguas, ¿por qué España no ejerce ese derecho ya y tiene que esperar a lo que disponga el país alauita?

Francamente creo que si esperamos por Madrid, hay razones para estar intranquilos. Confío de verdad en que Ángel Víctor Torres, al que por cierto esta mañana he escuchado en Herrera en Cope y cada vez me gusta más como político, ponga firmes a sus compañeros de partido en la capital de España.

Y no solo eso , creo que los Ábalos, González Laya y compañía deberían aprender del talante del presidente del gobierno de Canarias, y dejarse de chulerías y prepotencias que en nada contribuyen a solucionar los problemas, y destensar el ambiente político.