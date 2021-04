Campaña de vacunación y consecuencias en el sector turístico

Miren como les venimos contando aquí en COPE Canarias desde hace meses, nuestro principal motor económico en el archipiélago, que es el sector turístico, languidece. Por más que hemos escuchado previsiones a corto y medio plazo , expectativas más o menos realistas, lo cierto es que los turistas no vienen, y no parece que de aquí a los próximos meses vaya a cambiar demasiado la situación.

De vez en cuando, sale la ministra del ramo a decir que todo es muy guay, y que en verano vamos a presenciar un renacer del turismo nacional, pero francamente, con los porcentajes de población vacunada que tenemos, la cosa está ciertamente difícil.

Y es que este es un camino de doble vía, porque necesitamos que nuestros principales mercados emisores tengan un alto porcentaje de su población vacunada (escenario que sí tenemos por ejemplo en el Reino Unido) pero necesitamos igualmente, que aquí en Canarias, la campaña de vacunación vaya a buen ritmo (algo que no está ocurriendo) y que estemos por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes, y tampoco cumplimos por el momento esa condición.

Es verdad que nuestra condición de islas, podría otorgarnos una tratamiento diferenciado del resto del territorio nacional, tal y como ayer valoraba el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Perez.





También les digo una cosa, por mucho que diga el embajador británico, si aquí no mejora más la cosa, y no avanzamos en el ritmo de vacunación, los ingleses no van a venir.

En definitiva, hay que hacerse a la idea, que por mucho que digan algunos dirigentes políticos, el verano de este año se va a salvar prácticamente con el turismo local, con los canarios que nos moveremos entre islas. Para hablar de una llegada importante de turismo extranjero, o por lo menos para hablar del principio de una larga recuperación, tendremos que aguardar seguramente hasta la campaña de invierno.