De Batasunos, golpistas catalanes y.... los 4 gatos de Ahora Canarias

Los batasunos proetarras de EH Bildu van a reunir el sábado, en un acto festivo en Bilbao, a, prepárense, representantes de Ahora Canarias, EH Bildu, ERC, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el partido asturiano Andecha Astur, que integran la coalición 'Ahora Repúblicas', con la que concurrirán a las elecciones al Parlamento Europeo. A lo largo de la jornada, dirigentes de los partidos de Asturias, Aragón y Canarias suscribirán el manifiesto con el que se sumarán a la coalición 'Ahora Repúblicas' para estar como decimos en el parlamento europeo.

Miren que en Canarias haya cuatro locos que hablen de independencia cayendo en este jerga del conflicto y de la dominación colonial, suena un poco a coña no , por el tufillo de ignorancia que desprenden de lo que es la realidad y la situación real de este archipiélago. Pero que se mezclen con esta gentuza de Bildu, que ha dado soporte durante años a los asesinos de ETA ya te habla de la catadura moral de estos 4 gatos que vomitan estas soflamas de Canarias libre.

En Canarias, el recorrido del independentismo tiene un camino muy corto, porque como país independiente duraríamos dos telediarios. En primer término porque no tenemos una economía ni unos recursos para ser autosuficientes y en segundo lugar porque sin el amparo de España, de la UE y de la OTAN, a Mohamed VI no tardaría mucho en cruzársele el cable de buscar una posible anexión, por no decir invasión de las islas.

Pero con todo, lo más grave me parece el intento de algunos de generar un estado de opinión favorable a que el virus del antiespañolismo y de la fragmentación de España se extiende por nuestro país. Y esa intención viene de batasunos proetarras, y de los golpistas catalanes, vamos la créme de la créme con la que se vienen a unir estos de Ahora Canarias, que cuando hablan de España, se refieren al “Estado español” y lo presentan como un ente opresor.

Miren si quieren hacer política, estos 4 gatos de Ahora Canarias pónganse a trabajar por el prójimo, que es muy loable defender la identidad canaria, no les digo que no, pero dejen de creer en fantasías y pajaritos preñados. En Canarias, debemos avanzar como pueblo en el marco de una España y una Europa unidas, con un archipiélago cohesionado territorialmente en el que hay que superar todas las cuestiones derivadas de nuestra lejanía e insularidad. Lo demás son milongas. Y desde luego, lo otro es hacerle el juego a partidos que o vulneran la legalidad constitucional o apoyan a los que con violencia y pistola en mano han querido imponer sus ideas.