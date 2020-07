Ayuntamiento de Santa Cruz: menos crispación y más política

Miren estamos asistiendo estos días a la madre de todas las batallas políticas en el Ayuntamiento de Santa Cruz a cuenta de la moción de censura que se va a debatir en el pleno del próximo lunes. Coalición Canaria y PSOE se han enzarzado en un combate en el marco de este particular juego de tronos, disputándose el bastón del mando de un consistorio que posiblemente nunca había visto una lucha igual.

Cada día nos levantamos con audios grabados a traición, fuego cruzado de declaraciones, auditorias, auditores presuntamente corruptos, notificaciones de expulsión de partidos, y demás armas documentales y mediáticas, que nos presentan un escenario que en poco o nada contribuye a la buena imagen de la clase política en general.

Miren, yo no sé lo que va a pasar el próximo lunes. En un lado, el de CC, dan por hecho que la moción de censura va a salir adelante, pero por otro, parece que el PSOE va a mover los hilos al más alto nivel en Madrid, para forzar a los concejales de PP a que no apoyen la moción. Lo que sí sé, es que a mí como simple ciudadano de Santa Cruz me desagrada ver este grado de crispación y enfrentamiento en los dos bandos enfrentados.

Honestamente, no creo que los chicharreros nos merezcamos este espectáculo que estamos presenciando, este intercambio de golpes políticos y mediáticos, que provoca que por ejemplo, haya gente convocándose a través de redes sociales para estar el próximo lunes en los exteriores del ayuntamiento, no sé muy bien con que motivo.

Está claro que hay una serie de diferencias que son irreconciliables, y dos concepciones de la política que son antagónicas en este momento. Pero creo que bien harían ambas partes, en hacer un llamamiento a la calma, y a que este problema pueda ser reconducido por cauces políticos.

El lunes tendremos la batalla final y espero que lo ocurra sea por el bien de los santacruceros, ahora si en esta semanita que nos resta bajamos un poco el nivel de crispación, seguro que muchos lo agradecerán.