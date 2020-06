El asunto de los test a los turistas

Miren ya lo dijo ayer en este programa el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín: “realizar test masivos en destino no va a ser nada fácil” y yo añadiría que en general realizar esos test sea donde sea, va a ser una cuestión ciertamente peliaguda.

De entrada la UE no tiene un protocolo uniforme claro y descarta los test en origen, pero es que a ahora el ministerio de Sanidad, cuyos representantes se reunieron telemáticamente con el presidente regional Ángel Víctor Torres, dice que no ha lugar a tampoco a los test masivos en destino, admitiendo únicamente la realización de esas pruebas a grupos selectivos de viajeros en función de determinados parámetros sanitarios aún por determinar, entre los que podría figurar la zona de la que procede el pasajero. Una medida que no satisface desde luego al ejecutivo canario.

Y es que al final siendo realistas, la realización de test masivos a los que nos visitan tropieza con varios problemas logísticos, y también por qué no decirlo, de financiación. Desde luego aplicando un simple criterio lógico, creo que en este caso, tiene razón el ministro Illa: si aquí, a los nacionales de nuestro país no se nos ha realizado test masivos a la población sino a determinados colectivos especialmente sintomáticos, no parece tener mucho sentido que empleemos todos esos recursos, en hacer pruebas PCR a todo el que nos visita así como así.

¿Y qué están haciendo nuestros destinos competidores se preguntaran ustedes? Pues miren Grecia por ejemplo está aplicando un criterio razonable. Si el visitante llega de un país con alta incidencia del virus, se le realiza automáticamente el test. Con el resto de pasajeros, solo se realizan pruebas aleatorias

En fin, no es esta una cuestión fácil, no crean, y considero que en esto, como en muchas otras situaciones que tienen que ver con esta crisis, estamos en buenas manos con Ángel Víctor Torres. Lo que sí sé, es que nuestra industria turística debe echar a andar ya cuanto antes, porque de ello depende el bienestar de cientos de miles de canarios.