AstraZeneca y responsabilidad

Miren uno sigue leyendo titulares en referencia a la vacuna de AstraZeneca que creo que hay que contextualizar en su justa medida. El último, esta misma mañana, con la noticia que ha saltado en Marbella, Málaga, donde las autoridades sanitarias está investigando la muerte de una mujer que recibió la vacuna de AstraZeneca a principios de este mes.

Al parecer, esta persona, de tan solo 43 años y sin patologías previas, recibió la primera dosis y acudió a Urgencias de un hospital privado con síntomas que los médicos achacaron a efectos secundarios de la vacuna. Sin embargo, días después, volvió al centro sanitario donde se le realizaron varias pruebas, detectando en una de ellas una hemorragia masiva en el cerebro, según adelanta diario ‘SUR’.

La mujer fue ingresada el fin de semana por un infarto cerebral y este lunes fue sometida a una intervención quirúrgica sin que se pudiera hacer nada por su vida.

Yo como siempre en estos casos intento hacer caso a lo que nos dicen los que más saben de esto. Claro que es humano, tener cierta inquietud ante noticias como esta, pero como nos han dicho todos los expertos, primero hay que demostrar científicamente que hay una relación directa de causalidad entre este fallecimiento y la vacuna, y después sopesar de forma ponderada ese silogismo entre riesgo y beneficio.

En cualquier caso, a la espera de noticias sobre este asunto, y sobre algunos casos de tromboembolismos aparecidos como consecuencia de esta vacuna, creo que la decisión de suspender su administración temporal es la correcta, y oiga si hay que esperar 15 días o un mes mas para vacunarse pues se espera, que dentro de un mes tendremos una nueva vacuna, la de Jansen, e irán aumentando las posibilidades.

Yo por mi parte, lo único que pido, es que cuando me toque vacunarme lo pueda hacer tranquilo, y con la absoluta seguridad de que no va a tener ninguna consecuencia grave para mi salud, y para eso me pongo en las manos y confío, en las autoridades sanitarias.