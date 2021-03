El 8M y apropiaciones políticas

Miren hoy 8 de marzo, celebramos un año más el día internacional de la mujer trabajadora. Una fecha, que nos deber servir a todos para reflexionar sobre la imperativa igualdad que debe existir entre sexos, y sobre las causas que en pleno siglo XXI todavía impiden que esa igualdad sea 100% real y efectiva.

Es un día en el que escucharemos numerosas consignas que tienen que ver con los techos de cristal, con las desigualdades laborales, con la violencia de genero… Situaciones en definitiva que tienen un común denominador, la presencia de ese machismo todavía heredado de generaciones pretéritas, y que entre todos, y como sociedad debemos combatir y eliminar.

Debería ser por tanto este un día, en el que los colores políticos no nos dividieran, una jornada en la que debería haber un mensaje único de todos, un mensaje inclusivo de todas las personas y no excluyente ideológicamente hablando, pero tristemente no es así.

La extrema, extrema izquierda, se ha querido apropiar en los últimos años del mensaje feminista, como si fuera de uso exclusivo de ellos, y lo han utilizado como no, para dividir y para enfrentar, para generar mas crispación entre sexos y entre personas, que ya se sabe que lo enfrentar es marca de la casa.

Esta gente pretende dotar al discurso y al ideario feminista, un componente de exclusividad ideológica, tratando de vender el falso silogismo de que que para ser feminista hay que ser de izquierdas. A mí francamente no me sorprende, habida cuenta del carácter revanchista, y del permanente discurso del enfrentamiento y del odio de la ultra izquierda, pero no por ello, deja de resultarme totalmente condenable desde el punto de vista moral y político.



Miren, téngalo claro, practicar el feminismo, no tiene nada que ver son ser de derechas o de izquierdas, simplemente tiene que ver con tener la educación correcta y unos principios morales y éticos acorde con los tiempos que vivimos. Así que, luchemos en días como hoy, y los otros 364 días del año, por la igualdad efectiva y total entre hombres y mujeres, y vamos a combatir todos juntos para erradicar esa gran lacra que es la violencia machista. Solo, unidos todos los lograremos. Los ultras que solo quieren dividir y generar allá ellos y no olviden que “por sus actos los conoceréis”..