No aprendemos

Miren después de los dos primeros días tras la entrada en vigor de las medidas implementadas por el Gobierno de Canarias para la isla de Tenerife creo que hay un importante porcentaje de la población que no ha captado el mensaje y que piensa que esta crisis sanitaria no va con ellos. Sigo viendo algunas imágenes que sinceramente me preocupan, empezando por algunas personas que sin rubor alguno, cuelgan imágenes en redes sociales de encuentros sociales y familiares, algunos incluso sin mascarilla, buscando hacer la trampa a pesar de las normas vigentes.

Porque amigos, si nos reunimos a comer 8 personas en la terraza de un restaurante, con la excusa de que lo hacemos en dos mesas separadas de 4, estamos engañándonos a nosotros mismos, y estamos poniendo en peligro nuestra salud y la de los demás. Pero es que encima hay que ser torpe para repito, compartir la imagen en las redes.

Capítulo aparte, me cuentan, se está produciendo en las zonas turísticas. He visto fotos de numerosos turistas extranjeros que se pasean sin mascarilla, y de algunos establecimientos de hostelería, gestionados por extranjeros residentes en la isla, que se saltan a la torera la normativa. Y ojo que nadie vea un tinte xenófobo en el asunto, que aquí saltan los ofendiditos muy rápido. Se trata de reflejar una realidad que está ocurriendo, y aquí los ayuntamientos deben estar al quite para sancionar comportamientos indebidos.

¿Cuál es el problema? Pues tal y como hemos podido contrastar con fuentes bien informadas de la policía, es que el turista que está de paso por aquí, no va a pagar nunca esa multa y le da igual que le sancionen o no , con el consiguiente sentimiento de impotencia por parte de los agentes de la policía que poco más pueden hacer.

Y en esas estamos amigos, con las autoridades apelando a la responsabilidad individual y con una parte de la población que sale de compras en tromba en fin de semana, y que reserva en dos mesas en los restaurantes para seguirse abrazando de mesa y mesa y jactarse de ellos en las redes.

Y así nos luce el pelo. Visto lo visto, sería un milagro que en enero no tengamos un gran repunte de casos, y entonces volveremos a colgar videos en las redes, aplaudiendo a los sanitarios…