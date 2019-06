Antona, Curbelo y los pactos anti natura

Tiempo de lectura: 2



Miren aunque no lo parezca, la mayoría de las veces la lógica acaba imponiéndose en política. Y es que la dirección nacional del PP ha dicho que nones a un posible gobierno regional en Canarias con el Partido Socialista, tal y como ha informado la agencia efe citando fuentes de la cúpula popular.

En Génova se ven venir el andar de la perrita, con un Ángel Víctor Torres que pretende atacar más hacia el flanco de la izquierda, y antes de hacer el ridículo, prefieren ser ellos los que den el paso al frente en primer término, que no es cuestión de quedar con el culo al aire en estos convulsos tiempos que corren.

Lo he dicho en nuestras tertulias políticas de esta semana. El parto desde un inicio, era forzado, anti natura y por más que a los dos le una el deseo de desbancar a coalición canaria, a nivel programático era realmente complicado encontrar puntos de encuentro. Eran los populares canarios los más interesados en el asunto, mientras que a los socialistas, seamos sinceros, les ponía más repartirse la tarta con Román Rodríguez y su presunto nacionalismo de izquierdas, con Noemí Santana and The Wailers, y de paso intentar reconducir al redil sociata al díscolo Casimiro, que como decimos en Canarias, es más listo que una tea.

Así que con estas claves, volvemos al planteamiento inicial, y es que Vidina y Casimiro, Casimiro y Vidina pueden tener la última palabra. Y mi estimado Asier, tendrá que hacer de tripas corazón y seguir las indicaciones de un Pablo Casado que desde la centralidad geográfica y estatal que no política, ha ordenado lo que indica el sentido común.

Dicho lo cual, déjenme que me moje en una cosa: a mí este palmero nacido en Bilbao, me pareceré que podría ser un gran presidente del gobierno de Canarias. Pero amigo Asier la ciclo génesis del PP te ha pillado por en medio, y en la política los ciclos mandan con un Psoe pujante en la actualidad. Eso sí, a pesar de ello, estás a tiempo de lograr un entente cordial con coalición canaria, y si la veleta naranja se gira en el lado correcto y el gomero les apoya, ser una gran vicepresidente del gobierno trabajando codo con codo con Clavijo, Rosa Dávila y su equipo.