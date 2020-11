Ante las nuevas medidas: resposnabilidad y prudencia

Miren hoy dedicaremos un amplio espacio de nuestro programa a explicarles las nuevas medidas anti Covid para la isla de Tenerife que ayer presentaba el presidente regional Angel Víctor Torres y que hoy publica el Boletín Oficial de Canarias.

Lo hemos venido advirtiendo en las últimas semanas: seamos responsables, cumplamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero lo cierto es que, un exceso de relajación en la población tinerfeña, ha propiciado y sigue propiciando que nuestra isla está a la cabeza del archipiélago en número de positivos día tras día, sin que tal escenario parezca tener una solución en el corto plazo.

Y claro, ante esta coyuntura, no ha quedado más remedio que cortar por lo sano: reuniones de máximo 6 personas, limitaciones de aforo y horario a los restaurantes, restricciones a la movilidad y en general recomendación de salir de casa lo menos posible. Estas medidas tienen una vigencia de 15 días, y luego se verá, pero ojo porque son el último cartucho antes de un toque de queda o quién sabe si incluso algún tipo de confinamiento o restricción perimetral en puertas de las navidades.

Y sinceramente ante este escenario, solo nos queda, de una vez por todas realizar un ejercicio de responsabilidad. Por parte de todos, sin excepción. Claro que llega el fin de semana y a mí me gustaría coger el coche, irme de excursión, darme un baño en la playa o irme de fiesta por la noche. Pero eso ahora no toca. NO. Lo que toca es sacrificarnos un poquito, quedarnos en casa, ser consecuentes con la situación que vivimos y hacer de la prudencia nuestro leif motiv en los próximos 15 días.

Y partir del 28 de noviembre, pues veremos. ¿Qué nos hemos portado bien? Pues entonces podremos tener una previa navideña, si no normal, porque normal no va a ser, por lo menos, con la posibilidad de poder salir de compras de forma responsable, y de echarnos una copita o un almuerzo con la familia en un buen restaurante.

Ahora: si estos 15 días no cumplimos y nos saltamos a la torera las normas, prepárense para unas navidades confinados y sin poder movernos de municipio para ver a la familia.

La pelota está en el tejado de todos nosotros. Y admítanme el consejo: cuando tengan la tentación de hacer algo que no deben, acuérdense de todas esas personas que van a pasar las navidades ingresados en un hospital o intubados en una UCI.