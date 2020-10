¿Alguien en Madrid se preocupa por Canarias?

Miren aquí en Cope Canarias siempre estamos al pie de la noticia, y después del ejercicio de periodismo con mayúsculas que ayer hizo todo el equipo de La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo al frente hay que felicitar a todos los compañeros por el magnífico trabajo realizado al mostramos in situ y en primera persona la realidad de lo que está pasando con esta crisis migratoria sin precedentes que no está afectando.

No podemos quedarnos de perfil, ni guardar equidistancias ante lo que está ocurriendo. Unos 1300 migrantes, que no son ni 50 ni 100, 1300 personas llegadas en pateras o cayucos a Canarias en los últimos días han pasado la noche en el Muelle de Arguineguín con una compañera bastante incómoda, la lluvia que aunque no ha caído en exceso, ya me dirán ustedes lo que es dormir a la intemperie mojándose.

Fíjense ustedes informa la Cruz Roja, que este jueves se llevará a cabo otro recuento de las personas que permanecen en el recinto portuario, mientras que se les facilitará nueva ropa para evitar problemas sanitarios derivados de haberse mojado por la lluvia.

Todo ello teniendo en cuenta por ejemplo, que 30 migrantes que dieron positivo por coronavirus han tenido que ser trasladados al Muelle de Arinaga.

Hemos sido protagonistas con este asunto en medios nacionales con este asunto varias veces en los últimos días. Portadas en el mundo, en los telediarios, en los magacines televisivos matinales, en los programas nacionales de Cope…. Y sin embargo uno tiene la impresión de que los que tienen que tomar cartas en el asunto en Madrid, pasan olímpicamente de nosotros.

Pocas veces se ha visto un ministro, como José Luis Escrivá tan ignorante de la realidad de Canarias y tan irritantemente insensible, con un problema tan importante de nuestro archipiélago. Hoy nos ha visitado aquí en Cope Canarias el numero 3 nacional de Ciudadanos Carlos Cuadrado, y lo ha definido perfectamente: si este problema estuviera en la Castellana todo sería muy diferente. Pues sí, esa es la puñetera realidad. Si hubiera 1000 inmigrantes hacinados en el paseo de recoletos, seguro que ya Sánchez habría metido mano al asunto.

Pero esa es la realidad de Canarias amigos. Y mientras tanto aquí sin medios, sin espacios y sin recursos. Ese, es el gobierno del doctor Sánchez.