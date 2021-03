Alberto Rodríguez y la "protesta social" de Podemos

Miren, supongo que habrán escuchado en las últimas horas en los informativos nacionales al tinerfeño Alberto Rodríguez, el diputado y secretario de Organización de Podemos, que ha negado en su declaración como investigado ante el Tribunal Supremo que agrediera a un policía durante una manifestación que se celebró en La Laguna el 25 de enero de 2014).

Lo peor del asunto, es que el bueno de Don Alberto se ha defendido negando los hechos, y argumentando que las investigaciones en su contra se justifican por un objetivo, que es el de buscar la criminalización de la protesta social. Vamos que él no hizo nada, y en el imaginario comunista, ahora resulta que dicen que hay una estrategia contra la protesta social.

Miren yo no sé si Alberto Rodriguez agredió o no agredió a nadie aquella tarde enero de 2014 en La Laguna, porque no estaba allí. Lo que si sé, es que su argumento de una supuesta estrategia para criminalizar la protesta social, es ridículo.

Ya lo dije el otro día con el tema de los disturbios de Pablo Hasel. Aquí todo el mundo se puede manifestar en absoluta libertad, que para eso es un derecho recogido en nuestra Constitución. Y si aquella tarde, Alberto quería manifestarse a favor de un mejor sistema educativo y contra la política del entonces ministro Wert, tenia todo el derecho del mundo hacerlo y nadie le criminaliza por ello.

Lo que no puede ser, y lo que no está permitido es la violencia por la violencia, y últimamente, lo que Alberto Rodríguez llama protesta social, va unida a la violencia y ese es el problema.

Hemos visto como dirigentes de su partido, que ya están siendo investigados por la fiscalía, han alentado esa violencia criminal en las calles de Barcelona, y eso querido Alberto, es un estado de derecho, y en una sociedad basada en la convivencia democrática y el respeto a las libertades, no tiene cabida.

¿Tú quieres protestar? Pues protesta. Estás en tu derecho de hacerlo. Pero violencia y agresiones nunca. Y ahora que los tribunales, decidan si en tu caso, la hubo o no.