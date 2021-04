Alberto Rodríguez, la presunción de inocencia y el Partido Popular

Miren, el PP ha exigido la dimisión como diputado del secretario de Organización de Podemos y diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, tras conocer que el Tribunal Supremo ha propuesto llevarle finalmente a juicio, por presunto delito de atentado y falta de lesiones.

Los hechos se remontan a 2014 en La Laguna con motivo de una manifestación contra el entonces ministro José Ignacio Wert en la que Rodríguez, presuntamente propinó una patada a un policia.

Miren voy a ser coherente con mis convicciones, porque creo que eso es lo que me diferencia justamente, de todos estos extremistas de la izquierda reaccionaria. En el pasado, y en referencia a los casos de corrupción en el PP, siempre he dicho que el respeto a la presunción de inocencia, es sagrado en nuestro ordenamiento jurídico, y que en tanto en cuanto no hubiera una sentencia condenatoria, los políticos procesados del PP no tenían obligación de dimitir.

Así que siendo consecuente, y respetuoso con mis principios aquí debo decir lo mismo. Mientras no haya una sentencia que condene a Alberto Rodríguez, creo que bajo el amparo de la presunción de inocencia, no hay motivo alguno para que dimita, por lo que en esta ocasión no estoy de acuerdo con el Partido Popular.

Eso sí, por supuetisimo que desde haya una resolución condenatoria del Supremo, es evidente, que el diputado de Podemos, debe presentar su dimisión con carácter inmediato, porque efectivamente desde el punto de vista ético, es incompatible sentarse en el congreso después de haber quedado demostrado de forma fehaciente la agresión a un policía.