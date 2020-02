Adios al centro: la derecha es más derecha y la izquierda más izquierda

Miren he leído unas declaraciones de Manuela Carmena esta mañana en las que la ex alcaldesa de Madrid, afirma que la derecha es cada vez más extrema, y que en este momento no existe centro derecha en España. Esta afirmación de una Carmena que sonó para ministrable, no deja de ser una verdad a medias, que probablemente es la peor de las mentiras.

Porque posiblemente, la derecha en este país cada vez se esté alejando más del centro y acercándose hasta el extremo, pero lo que obvia la señora Carmena, es que en la izquierda estamos viviendo exactamente el mismo fenómeno.

El Psoe, tradicional adalid de la social democracia en España, ha dejado la moderación de una lado, para abrazarse a los postulados más radicales de sus compañeros de Podemos, y en conjunto, lo de la derecha y la izquierda es una mala noticia para nuestro país. Y por si ello fuera poco, el partido que podía haber aprovechado este escenario en su beneficio electoral propio, y haberse apropiado del centro político, Ciudadanos, ha sido víctima de su pésima estrategia y va camino de desaparecer del mapa.

Ese es el gran problema que tiene la escena política en este momento. Que los extremos están marcando la agenda a los dos partidos constitucionalistas que deberían acercarse al centro, y encontrar puntos de encuentro y consensos tan necesarios ante la crisis institucional a la que los independentistas están sometiendo al estado.

Pero una vez más, y a las palabras de la señora Carmena me remito, la ultra izquierda solo ve la paja en el ojo ajeno y es incapaz de analizar sus propias miserias, presentándose de forma permanente como las salvadores del pueblo. Pero eso sí, como bien destaca el diario El Español en el día de hoy, 15 de los 17 máximos dirigentes de Podemos, ya cobran un sueldo político, que eso de la casta, ya si eso, lo dejamos para otro día.