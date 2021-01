Aclárense con los mascarillas

Miren yo no sé ustedes, pero a mí me están volviendo loco con el tema de las mascarillas. Al principio de esta pesadilla hace ya 10 meses, nos dijeron que no eran necesarias, básicamente porque no había stock en nuestro país. Desde que son obligatorias, muchas familias tienen que hacer el esfuerzo de tener un presupuesto mensual dedicado a tan imprescindible instrumento, pero los cambios de criterio son continuos. Primero servían las K95, y después se descubrió que estas venían de China y no contaban con las certificaciones europeas.

Después el servicio Canario de Salud, dijo que en sus hospitales no se podrá entrar con mascarillas de tela, y que había que llevar como mínimo una mascarilla quirúrgica. Ahora esas mismas mascarillas de tela, son prohibidas en Alemania (con lo cual ya me dirán con que tranquilidad nos vamos a poner una) y los teutones dicen que en sitios cerrados siempre hay que ir con FPP2…

Y para concluir nuestro amigo Fernando Simón ahora dice que las que protegen de verdad son esas mismas FPP2, que naturalmente tienen un coste bastante más elevado que las quirúrgicas. Ojo, el mismo Fernando Simón que dijo hace semanas que la cepa británica apenas generaría casos en España y que ayer vuelva a cambiar para decirnos ahora que va a ser la cepa mayoritaria a partir de marzo.

Ustedes entenderán que credibilidad, lo que se dice credibilidad, el SR. Simón no tiene demasiada. O sea que yo que tan contento iba con mi mascarilla de tela con los colores del C.D. Tenerife ahora resulta que no sirve para nada. Tendría guasa la cosa, si no fuera porque la situación no está para reírse.

Más bien está para llorar, con un técnico el Sr. Simón que supuestamente lidera la lucha contra la pandemia que es una veleta, y con un ministro de sanidad, que debe liderar la campaña de vacunación pensando más en su campaña electoral en Cataluña y en los intereses de su partido. Y así, nos luce el pelo, amigos.

Yo de momento, lo tengo claro. Me quedo en casita viendo Netflix, y cuando salga a la calle, con mi FPP2