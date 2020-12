Ziganda: "Nahuel estaba siendo un jugador determinante para nosotros"

El Cuco Ziganda, entrenador del Real Oviedo, ha valorado en las últimas horas la no posible participación de Nahuel Leiva en el partido de este viernes ante el C.D. Tenerife. Dicha no participación, viene condicionada por la famosa cláusula del miedo, la cual no permite al equipo bermellón, alinear al extremo hispanoargentino en el partido que lo enfrenta a su ex equipo. Ziganda al respecto destacó que: "No me gustan esas claúsulas para nada, pero no poqrque en este caso no nos beneficiadmos de ella, sino porque cuando se cede a un jugador se cede, y en cierto momento se le priva al jugador de jugar. El año es muy largo y cada uno estamos donde tenemos que estar, no por un partido o por otro se va a decidir la clasificación de uno o de otro. Evidentemente Nahuel está siendo un jugador determinante, no solo por sus goles sino por su participación directa en los tantos del resto del equipo, es un jugador que nos estaba dando mucho en esa posición del campo, y entonces ahora tendremos que decidir que jugador ponemos ahí."

Cabe recordar que, las mal llamadas cláusulas del miedo, no están permitidas como tal, sino que es un condicionante económico al que el equipo que se hace con los servicios del jugador, tiene que hacer frente, en caso de querer contar con ese jugador para esa jornada.

El técncio también aprovechó para comentar el partido que espera este viernes, añadiendo que: "Creo que el partido va a ser muy igualado, sabemos en la situación en la que vienen, con cambio de entrenador incluído. Sabemos que sus partidos están siendo muy apretados como por ejemlo en Almería, que le costó mucho ganar. Además consiguieron ganar en Albacete, y sabemos que va a ser un partido muy igualado. Seguramente será un partido en el que hayan pocas ocasiones de gol."