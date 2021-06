Zarfino: “Quiero la oportunidad de demostrar quién soy en el Tenerife para tapar bocas”

Giovanni Zarfino, jugador del CD Tenerife, aguarda en Uruguay noticias referentes a su futuro. Cuenta con una valoración positiva del director deportivo del que ha sido su equipo esta temporada y el deseo de ofrecer un rendimiento más acorde al que considera que puede ser su verdadero nivel, alejado de los inoportunos contratiempos físicos que le han lastrado.

Lo hace “con tranquilidad”, consciente de que no depende de él que las gestiones avancen con celeridad. “Estoy pendiente de lo que suceda desde aquí y sé que mi representante está en contacto con Juan Carlos Cordero”, reconoció en declaraciones a Deportes Cope Tenerife.

Todavía recuperándose de la lesión de tobillo que le apartó de los terrenos de juego en las últimas semanas de competición, el mediocentro trabaja “en la fase final de la recuperación” para llegar en condiciones al inicio de la pretemporada. “No fue tan grave como parecía en el momento porque llegué a pensar lo peor del tobillo”, adujo el blanquiazul al que “nunca” le había pasado algo como lo vivido esta campaña.

“Fue una temporada para olvidar. Mi llegada no fue de la mejor manera, algo para aprender, y luego llegaron las lesiones. Tengo 29 años y nunca me había pasado esto, tres lesiones casi seguidas”, rememora con cierta rabia. Zarfino, que pasó por Almendralejo antes de regresar a su país, sigue siendo “el mismo futbolista” que despertó el interés del Tenerife. Pero aclara que necesitar “estar bien físicamente para ser yo”.

Su deseo es el de demostrarlo, pero para ello “tendrían que llegar a un acuerdo entre Extremadura y Tenerife”, algo que no puede “controlar”. Las negociaciones no han comenzado, aunque a la escuadra azulgrana le vendría bien prescindir de una ficha tan alta. Mientras, el conjunto canario tiene hasta el día 30 para tomar una decisión.

“Siempre tuve la confianza de Cordero y, en cierta forma, me siento en debe con él porque él apostó por mí”, expuso este lunes un Zarfino que anhela disponer de “esa segunda oportunidad de ser yo de verdad en el Tenerife y tapar unas cuantas bocas”. Se refiere así a las críticas que ha recibido en estos meses. “En lo deportivo no me fue bien, pero quedé enamorado de la Isla. Por el sitio, por el trato en general de la gente y por mi familia. Me encantaría seguir allí”, completó el 22 blanquiazul.