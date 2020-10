Zarfino: "El que me compare con Milla es que no tiene ni idea de fútbol"

Giovanni Zarfino, jugador del CD Tenerife, atendió este miércoles a Deportes COPE en una entrevista en la que analizó sus primeros pasos como blanquiazul. “El inicio de temporada no ha sido como a uno le hubiera gustado, pero hemos conseguido ganar este fin de semana y ahora esperamos que todo mejore”, comentó sobre el arranque de temporada de su equipo.

Para el 22 del cuadro insular, “son muchos compañeros nuevos, hay que conocerse y las ideas del entrenador también, no siempre sale todo como en la Play Station".

Tampoco ha sido ideal su estreno, pero el centrocampista uruguayo tiene claro el motivo. “Me he cuidado mucho, pero entrenar solo no es lo mismo que con el grupo”, empezó diciendo para reconocer a continuación que ha pasado “muchos momentos malos”, algo que también le ha “afectado”. Pero ahora se encuentra “cada vez mejor” y siente que va “de menos a más”.

Eso sí, Gio elude las comparaciones con Luis Milla. "El que me compare con él no tiene ni idea de fútbol; somos jugadores totalmente diferentes", dijo antes de entrar en detalle sobre características que “tiene él que yo no tengo, como el mayor control de balón” y al revés, “como la llegada al área o la presión”.