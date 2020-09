Yasiel Sotero, bronce en el Campeonato de España absoluto

La pista del Polideportivo municipal de Moratalaz fue escenario de dos grandes hazañas para el Tenerife CajaCanarias este fin de semana, en el marco del centenario del Campeonato de España absoluto al aire libre, una de las citas más relevantes del calendario atlético, que en esta atípica temporada sufrió la ausencia total de público y de grandes protagonistas blanquiazules, como es el caso de Samuel García, Simón Siverio, Yanira Soto, Jonay Jordán, Paola Sarabia o Darwin Echeverry. Fue el discóbolo Yasiel Sotero el que dio la campanada y la gran alegría para el atletismo canario, colgándose el bronce de su prueba, tras enviar el artefacto a 54.35 metros.

También la lanzadora de peso Valentina Marzari fue protagonista de uno de los momentos más dulces de la jornada en Moratalaz, haciéndose con el cuarto puesto y la medalla de chocolate en su prueba, una clasificación histórica para la tinerfeña conseguida gracias a un registro de 13.68 metros. Pese al buen resultado y la presea, Yasiel Sotero no logró mejorar los 55.67 metros conseguidos la semana anterior, en el marco de la Copa LaLigaSports, y quedó muy lejos de los 60.02 metros del inicio de la temporada.

El parón de entrenamientos y competiciones por la crisis de la Covid-19 frenaron en seco el buen ritmo tanto del blanquiazul, como de todos los discóbolos españoles, que no han podido mejorar sus registros. No fue hasta la penúltima tentativa cuando el grancanario Sub20, uno de los más jóvenes del campeonato nacional, alcanzó los 54.35 metros, que le hicieron pasar del 6º al 3º puesto. El podio lo completaron el veterano Lois Maikel Martínez (Playas de Castellón, 60.02 metros), de 39 años, y el atleta José Lorenzo Hernández (FC Barcelona, 54.79 metros). Mientras tanto, Valentina Marzari se enfrentaba a instituciones en el lanzamiento de peso femenino, como Belén Toimil o Úrsula Ruiz. Fue en el primer lanzamiento cuando la tinerfeña y capitana del equipo femenino sentenció la competición, convirtiéndose desde ese momento en la cuarta mejor lanzadora de España.

El oro de la prueba fue, como se esperaba, para Belén Toimil (Playas de Castellón, 16.20 metros); la plata, para Úrsula Ruiz (Valencia CA, 16.11 metros), y el bronce, para Mónica Borraz (AD Marathon, 14.95 metros y mejor marca personal). Asimismo, en el estadio de Vallehermoso se disputó la final del salto de pértiga, donde el blanquiazul Adrián Pérez Suárez no pudo superar los 5.11 metros, estableciendo una marca de 4.96 y escribiendo su nombre entre los ochos mejores pertiguistas del país. No fue la mejor actuación del tinerfeño, que llegaba a la competición tras saltar 5.30 metros la semana anterior, en la Copa LaLigaSports, batiendo así su propio récord de Canarias en la especialidad. Con dicho registro, Adrián se hubiera colgado el bronce en esta cita al aire libre, tras los 5.46 metros de Isidro Leyva (Cueva de Nerja) y los 5.36 metros de Adrián Vallés (Grupo Pamplona AT). Finalmente, el podio lo cerró Manel Miralles (Playas de Castellón), gracias a un salto de 5.21 metros.