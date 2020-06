Vuelve la Liga Smartbank y lo hace con nuevas normas

Este miércoles vuelve el fútbol a nuestro país. El balón volverá a rodar en Segunda División con los 45 minutos pendientes del Rayo-Albacete a las 19:00 horas. El arranque del fútbol llega sin aficionados en los terrenos de juego, con estadios nuevos (La Nucía y el Alfredo di Stéfano) y con la inclusión de nuevas normas.

La modificación más llamativa del reglamento es la posibilidad de poder hacer cinco cambios en cada partido que se dispute. Se podrán realizar en 3 ventanas distintas para no parar tanto el juego y no perjudicar el ritmo del encuentro. Otra de las novedades es la ampliación del banquillo hasta 23 jugadores o todos los disponibles para cada partido. Esto le dará a los entrenadores más opciones para hacer sustituciones que puedan cambiar el devenir del encuentro.

No habrá pasamanos en el sorteo y el pasillo previo al inicio de los partidos y no habrá apretón de manos entre capitanes y árbitros en el sorteo de campo. Los árbitros no amonestarán a los jugadores que escupan en el césped y tampoco sancionarán con tarjeta amarilla por celebrar un gol con un abrazo grupal. En los banquillos los jugadores tendrán que guardar la distancia de seguridad y llevar mascarilla y guantes.

Con este nuevo panorama futbolístico post – coronavirus reanudará la competición el CD Tenerife este viernes a las 18:30 horas para medirse en el Estadio Fernando Torres al Fuenlabrada.