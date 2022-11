Vidorreta: "Me llevé un disgusto enorme con el no ascenso del Tenerife"

Este miércoles aprovechando la ventana FIBA, repasamos con el entrenador del Lenovo Tenerife Txus Vidorreta la trayectoria del equipo en Deportes Cope Tenerife.

Valoración del inicio de temporada: " Hemos ganado ocho de los diez encuentros disputados,en Liga Endesa somos primeros y en la BCL lo tenemos encaminados y cruzando los dedos para que los cinco seleccionados no vengan lesionados y Cook se recupere "

Dosificar la plantilla: " Los jugadores que llevan tiempo con nosotros,cada vez tienen un año más y para nosotros tratamos de proteger a jugadores que siguen rindiendo a un alto nivel,la prevención es tan importante como el descanso"

Prioridad del Club: " Llegar bien a la Copa Intercontinental y ganar el título,no digo de ganar títulos sino ese en concreto.Es una oportunidad ganar un título más que sería el cuarto y luego tratar de ser primeros o segundos en la Champions y estar en la Copa del Rey "

Lleno del Santiago Martín frente a Bilbao: " Este es el premio a la trayectoria del equipo,el club se gana la confianza de los aficionados de la gestión brillante que lleva realizando y esperando batir el récord de aficionados "

Futuro de Txus en el Canarias: " Tengo sensaciones de que año tras año subimos escalones,cuando hay buena conexión entre cuerpo técnico y jugadores y directiva junto a la afición.Y eso cuando se da...hace mucho frío fuera.No hay ningún club fuera que en 20 años haya tenido dos entrenadores,al final Neno y Fotis compartieron una temporada.Aqui no estoy de paso y lo he demostrado"

Txus Futbolero: "Primero soy del Athletic y luego del Tenerife,el año pasado me llevé un disgusto cuando no ascendimos por qué además me hubiese hecho socio.Este año he ido a dos partidos y hemos sumado cuatro puntos"