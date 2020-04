Vidorreta: "La ACB debe reanudarse cuando exista garantía sanitaria"

El entrenador del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, ha valorado este martes en los medios oficiales del club aurinegro, las diferentes situaciones en las que quedan las competiciones en las que participa su equipo, derivadas por el coronavirus.

Para Txus está siendo una "situación incómoda" ya que nadie nunca había vivido algo como lo que está sucediendo. Se ha mostrado resignado por no poder trabajar con el grupo, destacando que todos sus jugadores están realizando el entrenamiento de forma individual, siguiendo las pautas que marca el preparador físico del equipo. Su contacto con todos ellos es casi diario.

En cuanto a las competiciones, Vidorreta "aplaude" la decisión de la Basketball Champions League de no suspender los encuentros de play off, y poder decidir al campeón de esta temporada en una final a 8 que se celebrará en septiembre. Dice Txus que "seguro que las plantillas no serán las mismas, y muchos entrenadores tampoco" pero prefiere jugar aunque sea tarde, antes que suspender. "Es una buena opción" concluyó el preparador vasco.

También se mostró "a favor" de que la temporada de ACB se pueda finalizar, destacando que tanto para él como para el país, sería "importante volver" ya que poder ver deporte desde casa, supondría "recuperar poco a poco la normalidad". Aunque, antes de que todo vuelva, para Vidorreta debe "existir garantía sanitaria" y luz verde por parte del Gobierno.

Antes de terminar, quiso acordarse de la afición aurinegra, a la cual "extraña" al no poder disfrutarla en el Santiago Martín cada 15 días. Pero asegura, que aunque hay días que a todos se nos hace todo un poco "cuesta arriba", mantienen la ilusión de poder reencontrarse lo antes posible.