La vida sigue igual (con Ramis o con Fran Fernández)

Partido de locos el que hoy hemos podido ver en el Carlos Tartiere de Oviedo. El C.D. Tenerife ha caído derrotado frente al equipo ovetense por 4 a 2, en un encuentro marcado definitivamente por la expulsión de Pomares cuando solo habían transcurrido 50 segundos, dejando tocados a los blanquiazules y sin capacidad de reacción en los 8 primeros minutos. Con un Tenerife en estado de shock, Blanco Leschuk marcaba el uno a cero en el minuto 4 y el dos a cero en el minuto 8. El partido se ponía muy cuesta arriba, después de que Ramis tardara en dar entrada en el campo a Alex Muñoz por Joselu, para suplir la expulsión en el lateral izquierdo, favoreciendo de esta forma los dos remates del delantero oviedista que acabaron el gol.

A partir de ahí, el equipo mejoró sus prestaciones reaccionando tras esos primeros minutos, y como consecuencia de ello, Bermejo recortaba distancias cabeceando un balón centrado por Nono en el minuto 15. Así las cosas, el equipo completaba un primera parte del partido mucho más ordenado, y frenando al rival a pesar de la inferioridad numérica.

En la reanudación el Tenerife consiguió lo más difícil: empatar el encuentro apelando a la épica y con un jugador menos sobre el campo. En el minuto 64, Carlos Ruiz, ejemplo de pundonor y entrega hacia al escudo, cabeceaba un balón al fondo de las mallas, tras una falta ejecutada por Aitor, que rechazaba Fran Sol en primera instancia. Pero la alegría fue efímera. Cuando parecía que el Tenerife lograba la machada, en la siguiente jugada Rodri Ríos anotaba el 3 a 2, un autentico jarro de agua fría para los tinerfeñistas, gol que volvió a descolocar a los blanquiazules.

Con el partido roto, llegaba el cuarto gol oviedista en una contra rápida de los asturianos, finalizada por Borja Sánchez. Un gol que finiquitaba el encuentro de manera definitiva para los del Cuco Ciganda, dejando al Tenerife con 17 puntos en la tabla, y con una sola victoria en los cinco partidos que ha dirigido Luis Miguel Ramis.

Precisamente, el profesional tarraconense afirmaba al final en sala de prensa que “ha sido un partido con muchas dificultades. Todo el plan de partido tuvimos que modificarlo, y aún así llegamos al descanso con la idea de que, si en la segunda parte no encajábamos gol, podíamos empatar el partido. Hoy los centros laterales no los hemos defendido bien, y ha llegado el gol en la jugada siguiente. Tuvimos una oportunidad para meternos en el partido pero no la aprovechábamos”.

Sobre la prematura expulsión de Pomares, Ramis afirmó que “es un chico noble y estaba llorando. El ha sufrido la acción y ha sido injustamente tratado. He visto la repetición y hay que tenerlo muy claro para pitar esa decisión tan trascendente”.