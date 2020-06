Victoria y a pensar en el partido del miércoles frente al C.D. Mirandés

La victoria del C.D. Tenerife en Santander ha supuesto un importante balón de oxígeno clasificatorio para el C.D. Tenerife. El equipo blanquiazul se sitúa decimocuarto en la tabla con 43 puntos , a seis de la zona de descenso a la espera del encuentro que cierra la jornada 34 del campeonato en la Liga SmartBank y que enfrenta esta noche al Sporting y al Real Oviedo en el estadio de El Molinón.

La primera plantilla tinerfeñista regresó anoche a la isla, y hoy tiene previsto retomar los entrenamientos, ya que el apretado calendario le obliga a jugar de nuevo este miércoles (18:30 Heliodoro Rodríguez López) frente a un C.D. Mirandés que ayer caía derrotado en su feudo frente a la Ponferradina.

El gol desde medio campo de Joselu, y el buen partido de Alex Bermejo, autor del segundo gol blanquiazul, son las mejores noticias que nos deja un encuentro dominado por los tinerfeñistas, frente a un Racing que demostró por qué, hoy por hoy es el colista de la categoría.

Audio

El propio Joselu, valoró su gol afirmado que “Ese 0-1 nos ha dado confianza. En los últimos cinco minutos tuvimos un bajón que nos deja un pequeño mal sabor de boca, pero la meta era conseguir la victoria y se logró. No obstante tuvimos opciones para el 0-3 y prácticamente sentenciar el partido. En una acción desafortunada llega el 1-2 y eso nos hizo sufrir. En el partido ante el Málaga CF merecimos los tres puntos, pero el balón no quería entrar. Me quedo con la intensidad del equipo y la contundencia en las áreas. Ésta es la línea a seguir y desde ya toca pensar en el partido del miércoles”.

Por su parte, Luis Pérez también valoró la victoria, manifestando que “veníamos con buenas sensaciones ya del partido ante el Málaga CF y puntuar fuera de casa era muy importante, máxime ante un Real Racing Club que nos lo ha puesto muy complicado. Sabíamos que el partido no sería nada fácil. Teníamos mucho respeto al rival por mucho que vaya último, pues sabemos lo que es LaLiga SmartBank. En cualquier caso, estamos contentos con estos tres puntos, pues era lo que necesitábamos. Hemos salido como se debía, con intensidad. El grupo ha hecho un trabajo magnífico, ante un rival que aprieta. Se ha completado un encuentro muy completo, lo que se ha visto reflejado en el resultado”.

