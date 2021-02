Victoria frente al Rayo desde el orden y el rigor táctico

Victoria trabajada y justa del Tenerife en Vallecas por cero a uno, en un partido en el que Luis Miguel Ramis demostró una vez más que es un gran estratega, y que gestiona de forma óptima, las virtudes y las (grandes) carencias que tiene su plantilla. Un encuentro muy serio de todo el equipo, línea por línea, con un guión muy claro, preestablecido por su técnico de antemano.

No se trata de buscar el espectáculo en esta segunda división, no se trata de ejecutar un fútbol vistoso ni brillante, y ésta es una máxima, un concepto que Ramis tiene muy claro. Con el pragmatismo por bandera, el grado de concentración defensiva del equipo fue mayúsculo, con una Carlos Ruiz imperial (los años no pasan por el central tinerfeñista) y con un equipo con las líneas muy juntas, el Tenerife se desplegaba con peligro sabiendo leer las diferentes facetas del partido. Aitor Sanz lideraba el equipo en la parcela ancha, en el marco de una primera mitad en la que se imponía el rigor y el orden táctico del que partía el ataque.

La primera llegada blanquiazul llegaba en el minuto 8 con un remate a media de vuelta de Sipcic, a la que siguió una volea de Moore en el 18. De ahí al final de la primera parte, el Tenerife maniató a un Rayo que no brilló en ningún momento, completando una primera mitad muy seria, a cuyo final se llegó con el empate a cero inicial.

LA SEGUNDA PARTE

En la segunda, el Tenerife tuvo unos primeros minutos de duda, con un Rayo que parecía querer llevar más la iniciativa, pero el equipo se repuso rápidamente, y Ramis, siempre al quite, retiró a Valentín Vada para dar entrada a Bermejo. En el minuto 64 llegaba la jugada que marca el partido: Nono ejecuta un córner desde la parte derecha, que es rematado con acierto por Fran Sol desde el punto de penalti. Un gol de 9, sexto de sol, que cambiaba radicalmente el escenario de los acontecimientos. Rápidamente, Ramis retiraba a Apeh y daba entrada a Javi Alonso oxigenando el medio campo. El Tenerife, gestionando la ventaja con criterio, entregó el campo y el balón al Rayo y defendió eficazmente el cero a uno, a pesar de que los locales contaron con dos ocasiones de Catena. Tras 8 interminables minutos de alargue, el partido finalizaba con una justísima victoria blanquiazul que deja al Tenerife decimocuarto en la tabla clasificatoria con 30 puntos en perspectiva del encuentro que le enfrenta el próximo sábado en el Rodríguez López a la S.D Ponferradina.

ASÍ SONÓ EL GOL EN TIEMPO DE JUEGO EN TENERIFE

Audio

RAMIS: "NOS ACERCAMOS A POSICIONES QUE MERECEMOS"

Al final del encuentro el técnico tinerfeñista, valoró la victoria afirmado que “el plan de partido, el que pensábamos que podía discurrir era ese, y ha salido bien. Los jugadores han entendido muy bien el partido no dando opciones al rival. Esta victoria lo que hace es reforzar, hacernos coger confianza y sumar tres puntos importantes. Tenemos mucha fe en un grupo que es constante en el esfuerzo y que se deja todo. Nos permite seguir creciendo, y acercarnos a posiciones en la tabla que nos merecemos mas”