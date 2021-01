Victoria desde el pragmatismo

No fue un partido vistoso, ni un gran espectáculo. Seguramente Ramis se acordó de la frase de Martín Marrero en su día cuando dijo que “el que quiera espectáculo que se vaya al Cine Price” y siguiendo esa máxima, el técnico tinerfeñista planteó un partido práctico, en el que dio la estocada al rival en los segundos 45 minutos.

La primera parte fue notablemente aburrida, con dos equipos que jugaban básicamente a no equivocarse. La posesión del balón correspondía de forma abrumadora a los locales, con un Tenerife a la espera y ordenado tácticamente hasta el minuto 23, en el que llega el penalti cometido por Alex Bermejo. Un Dani Hernández en estado de gracia y a tope de moral, paraba el lanzamiento de Marc Mateu, pero sin embargo ese acierto no reactivo moralmente al Tenerife. El equipo perdió el orden táctico, y aunque el Castellón tampoco finalizaba jugadas con claridad, si era superior a los blanquiazules. Un dato gráfico de lo ocurrido: hasta el minuto 43 no llegaba el primer disparo del Tenerife en las botas de Shak Moore.

Después de este escenario en la primera parte, en la reanudación cambiaba el guión del encuentro. El Tenerife empezaba a tener más el balón y afrontaba lo que quedaba de partido con otra mentalidad. Una de las claves llegaba en el minuto 63, con el doble cambio introducido por Ramis. El técnico blanquiazul daba entrada a Pomares y Vada, retirando a Aphe y Bermejo. Tan solo dos minutos después, un centro de Shak Moore desde la derecha era rematado por Pomares para colocar el cero a uno en el marcador, en un gol que a la postre fue definitivo.

A partir de ahí y hasta el final del partido el Tenerife defendió su ventaja con mucho oficio, ante los embates del rival, consiguiendo dejar, por tercer partido consecutivo, al rival a cero.

RAMIS: "EL PARTIDO ESTABA PARA NO COMETER ERRORES"

En la sala de prensa el técnico blanquiazul Luis Miguel Ramis afirmó que “seguimos creciendo y seguimos creyendo en lo que hacemos. Nos vamos contentos, y queremos seguir teniendo confianza en este grupo. Es momento de estar juntos”.

Sobre el gol de Pomares, Ramis apuntó que “el gol es de todos, pesábamos que Pomares nos iba a dar consistencia y esa jugada es de creer. No ha habido muchas situaciones de gol y el partido estaba para no cometer errores”

