Víctor Moreno:" Sí, descarto absolutamente salir del C.D. Tenerife"

Después de un tiempo sin manifestarse públicamente, el director deportivo del C.D. Tenerife Víctor Moreno, tomó la palabra ayer en la rueda de prensa de presentación de Rubén Baraja, para afirmar de forma concluyente que “sí, descarto absolutamente una salida del club en este momento”.

El máximo responsable del área deportiva tinerfeñista añadió que “solo miro hacia a adelante, y sigo manteniendo la confianza del Presidente y del Consejo de Administración. Queremos brindar una temporada digna de lo que merece la afición blanquiazul". Eso sí, reconoció haberlo pasado mal en los últimos días: “Venimos de dos semanas muy difíciles para mí. Ha habido acontecimientos extraños y que nos han sobrepasado. Pero sigo siendo el director deportivo y tengo una responsabilidad”.

Moreno también tuvo palabras para la situación de Mauro dos Santos que en las últimas semanas ha vuelto a entrar en las convocatorias: ”el futuro de Mauro dos Santos es el que decida el entrenador. Me hace gracia. El año pasado cuando jugaba era por imposición mía y ahora que no ha estado jugando, también. En su momento creímos que nos podía aportar cosas, y por lo que sea no ha funcionado”.

Por último, el director deportivo, reconoció que ya está trabajando en la planificación del mercado invernal, afirmado que “"necesitamos que el técnico nos dé su visión de la plantilla en estas semanas. Hemos empezado a trabajar en la planificación, pero hay que ser cautos. No vendrá ningún jugador que él no quiera. Tendremos que entrar en el mercado de invierno gestionando bien el presupuesto. Estamos trabajando desde ya en varias posibilidades; dependerán de posibles salidas".