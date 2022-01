El vicepresidente de la UD Granadilla responde a la Consejera de Deportes

Tras las declaraciones ayer en Deporte COPE Tenerife de la Consejera de Deportes, Concepción Rivero, en las que confirmaba que el Granadilla Egatesa, en un primer lugar había solicitado compartir el uso del Rodríguez López, y posteriormente comunicó que solo quería su uso esporádico. Hoy ha contestado a dichas declaraciones, el vicepresidente del club sureño.

ACTUALIDAD DEL EQUIPO: "La clasificación es la que es, y ahora mismo estamos a sólo 3 puntos de distancia del Atlético de Madrid. Europa es una ilusión que no nos va a quitar nadie. El tiempo dirá. Nosotros teníamos este año un objetivo claro, la permanencia. Ahora que tenemos eso amarrado, vamos a ir a por la Champions. Posiblemente el partido aplazado ante el Real Madrid se juegue en Febrero".

OCUPACIÓN DEL HELIODORO: "El fútbol femenino hasta hace nada lo controlaba la Federación Española de Fútbol, y las normas de la Federación pedían para la temporada 2022-23 que se jugara en césped natural, y que el recinto tuviera una capacidad de 4.000 espectadores. Pero finalmente esas normas se impugnaron, y ya no es obligatorio para la temporada 22-23. Nosotros nunca hemos pedido compartir el Heliodoro al 50% con el Tenerife. Si me obligan a jugar en un campo de 4.000 espectadores, y que sea de césped natural. ¿Dónde juego que no sea el Rodríguez López? Las veces que hemos jugado en el Heliodoro hemos pagado los gastos correspondientes, y cuando volvamos a jugar, las volveremos a pagar".