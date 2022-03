El Valladolid da un golpe de realidad al Tenerife

El CD Tenerife se descuelga de la lucha por el ascenso directo después de encajar su segunda derrota consecutiva, esta especialmente dolorosa al producirse ante un rival hasta ahora directo como el Real Valladolid. La goleada, aunque exagerada para lo visto sobre el terreno de juego, coloca a los blanquiazules en su realidad. Estaban por encima de sus posibilidades, pero se lo habían ganado. Hasta ahora.

Cierto es que a los de Luis Miguel Ramis les salió todo al revés. Ya la semana había dejado tocado al equipo local, que no pudo contar de inicio con su exitoso doble pivote (Aitor Sanz y Álex Corredera). Pero el encuentro iba a castigar en cada episodio del mismo los intereses insulares. Se vio por detrás en el marcador en la primera llegada pucelana: una falta lateral que vino precedida de otra sobre Mollejo que no señaló el infame Hernández Maeso. Falló en uno de sus fuertes, el balón parado, el Tenerife. El 0-1 convirtió el resto de la primera parte en un quiero y no puedo. Sobre todo después de que Bermejo fallara a puerta vacía el empate.

Entró Andrés Martín al descanso y quiso tener el balón la escuadra local. Lo consiguió a medias. Pero dio la sensación de poder vivir más cerca de Masip. Sin embargo, el Valladolid volvió a cebarse con la falta de acierto ante el gol del Tenerife para hacer el 0-2 y, casi a renglón seguido, el 0-3. Entre uno y otro, los cambios de Ramis. Corredera, Nahuel y Mario González, todos antes que Shashoua, pero demasiado tarde para cambiar las cosas.

El 1-3 insufló algo de energía al Heliodoro, pero la fe duró lo justo. Porque Luis Pérez, que no lo celebró, hizo el cuarto para sentenciar la victoria blanquivioleta y asegurar además el golaveraje en un hipotético empate a puntos final. Fue un final nunca visto en la Isla esta temporada, con su equipo entregado. Quedan 12 jornadas. Hay un playoff por asegurar.