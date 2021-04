Valentín Vada: "He recibido demasiadas críticas"

Valentín Vada fue sin duda uno de los jugadores más criticados al comienzo de la temporada del CD Tenerife. Su escasa participación, y la irregularidad mostrada en los pocos minutos que disfrutó en el primer tramo de la campaña, lo colocaban en la diana de entrenadores y entorno blanquiazul.

Casi sin opciones con Fran Fernández en el banquillo, la llegada de Ramis fue la salvación de un futbolista, que, pese a la confianza mostrada por el catalán, no lo ha tenido fácil para ganarse un sitio. No hay que olvidar, que, en los primeros días de Luis Miguel en la isla, el propio técnico pidió públicamente un "paso adelante" del argentino.

CLAVE LA LLEGADA DE RAMIS

Vada se remangó y empezó a trabajar duro para mostrar su verdadero nivel, y con ello llegó la oportunidad prometida por el míster. "Ramis me dijo 'toma la camiseta, demuéstrame lo que vales'. Gracias a esa confianza, y a la continuidad que he logrado, las cosas cada vez salen mejor." En ese sentido el propio futbolista reconoce que "la gente me dice que me lo he ganado yo con el trabajo, pero si el míster no hubiera confiado en mí, habría sido imposible".

Y eso que el argentino se ha tenido que adaptar a una nueva posición dentro del campo, en la que no había participado durante toda su carrera. "En mi vida pensé jugar donde lo estoy haciendo. Nunca supe defender, y aquí me ha tocado currar y me he conseguido adaptar bien". En una situación parecida a la de Vada se encuentra Nono. El extremo blanquiazul, sufre constantemente la dura crítica del entorno tinerfeñista por su escasa aportación ofensiva. En este sentido, Vada destacó que "a Nono y a mí nos ha pasado algo similar, es verdad que ofensivamente no lo están saliendo las cosas, pero basta con ver lo que trabaja, para darte cuenta todo lo que le aporta al equipo".

CRÍTICAS Y FUTURO

Es por todos conocido, que Valentín Vada, se encuentra cedido en el CD Tenerife hasta final de temporada. Es por ello, que, en el día de hoy, también ha sido preguntado por su futuro, ante lo que el argentino respondió que "quedan 9 partidos y sí que hablo con Juan Carlos, él sabe que estoy muy implicado en este proyecto". Añadiendo que "se ha hablado mucho de mí, he recibido muchas críticas. Yo voy a intentar dar todo de aquí hasta el final de temporada y después ya se verá lo que pasa".

Por último, de cara también a lo que pueda pasar con su futuro, y con la posibilidad de continuar en el Tenerife el próximo año, esgrimió que "intento dar el máximo para que la gente no me vuelva a criticar como lo hizo. Si me salen bien las cosas de aquí al final, voy a tener más opciones de seguir aquí. Pero si me salen mal, seguro que la gente no me va a querer volver a ver la cara por acá".