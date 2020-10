Vada: “Estamos compitiendo muy bien”

Valentín Vada cree que son los “detalles” los que están perjudicando al CD Tenerife. A su juicio, la mejoría llegará pronto porque hay “jugadores y técnico” para reaccionar. El argentino fue así portavoz de un grupo dolido por la derrota de este miércoles en El Toralín ante la Ponferradina (1-0).

“Son mínimos detalles que nos cuestan partidos”, aseguró para describir los motivos que están impidiendo a los blanquiazules sumar más puntos. Por eso, basa la receta para solventar la situación en un aspecto determinante: la concentración. El exjugador del Almería pude mejorar en esa faceta “individual y colectivamente”.

Sin embargo, considera que el grupo no está a un nivel alejado de las victorias. “Estamos compitiendo muy bien”, comentó de forma sorprendente y reiterando que eran momentos concretos y pequeños “detalles” los que habían provocado las cuatro derrotas que ya acumula en siete partidos la escuadra insular.

Respecto al duelo con la Ponferradina, concretó uno de ellos: la tarjeta roja a Gio Zarfino. “La expulsión nos hizo desesperarnos un poco, echarnos atrás y dejar algunos espacios cuando lo intentábamos”, describió.

El mediapunta garantiza una reacción porque “el equipo está muy unido y todos juntos vamos a sacar esto adelante”. Además, la proximidad de la visita del Espanyol ayudará a que no se incrementen las dudas. “Los partidos se olvidan rápido porque no hay tiempo, hay que pensar rápido en el próximo”, adujo recordando que se enfrentarán “a un gran rival”, algo que no impedirá al Tenerife salir “a por los tres puntos”.

En este sentido, insistió en que hay “plantilla y cuerpo técnico para sacar esto”. Lo hace sabiendo que “la afición está dolida”.

Respecto a su estado de forma, Vada recordó que no hizo partidos de pretemporada. “Me falta cambio de ritmo y chispa. Lo estoy agarrando. Me hace falta aún esa frescura, pero tengo mucho entusiasmo para llegar pronto a mi nivel”, asumió.