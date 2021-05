Undabarrena: "En Tenerife se nota mucho la presión del entorno"

Este próximo domingo se ven las caras la U.E. Sabadell y el C.D. Tenerife en una nueva jornada de la Liga Smart Bank. Un partido al que los dos equipos llegan en dinámicas opuestas. El Sabadell con la convicción desde el comienzo de liga, de que su objetivo era luchar por la permanencia, y el Tenerife con el miedo de no haber logrado certificarla todavía a falta de cuatro jornadas.

El encuentro, será especial seguramente, para Iker Undabarrena. El centrocampista, que militó la pasada temporada en el C.D. Tenerife, se enfrentará a su exequipo, en esta ocasión defendiendo la camiseta del conjunto catalán. El vasco, ha sido en el día de hoy, protagonista en el programa de Deportes COPE Tenerife.

UNA FINAL "A VIDA O MUERTE"

Para Undabarrena, el choque del domingo será una autentica final. "A nosotros nos quedan 4 finales. Nos tomamos los partidos que quedan así, no puede ser de otra manera". Pese a la mala situación de su equipo, el medio centro no se hunde y destaca que "no vamos a perder la fe de que nos vamos a salvar. Llevamos todo el año sabiendo que vamos a luchar por salvarnos, otros no. Queremos aprovechar eso".

MENOS PRESIÓN, MÁS RENDIMIENTO

Su paso por Tenerife no fue como el propio jugador esperaba. Es por ello que, cuando se dio la oportunidad de salir, la aprovechó, y sus números y rendimiento demuestran que no se equivocó. "Necesitaba salir para volver a recuperar la confianza. Estoy jugando bastante, confían en mí". En ese mismo sentido, también comparó en qué circunstancias del juego, es mejor jugador ahora, de lo que lo era antes, puntualizando que "la confianza siempre es importante. Estoy dando más continuidad al juego, no pierdo tantos balones como en Tenerife, tengo más experiencia en la categoría". Tampoco quiso recordar, que sus opciones para entrar en el equipo eran escasas, ya que "la pareja de mediocentros del año pasado era casi perfecta, y era muy difícil entrar".

Undabarrena vive mucho más tranquilo ahora en Sabadell, sobre todo por la diferencia de exigencia que existe entre el equipo catalán y el tinerfeño. Ante esto comentó que "siempre se dice que la presión que hay en Tenerife no ayuda. Sabadell es un club más humilde, y aunque llevemos una racha negativa, no se nota nada diferente en el ambiente. La prensa aquí también es muy diferente a allí, aquí hay menos medios y eso se nota".

Por último, Undabarrena reconoció que le gusta "ver los partidos del Tenerife. No tuvieron suerte al comienzo de liga, pero bueno lo de casi todos los años. Ahora están un poco estancados, pero el equipo tiene mimbres de sobra para salvarse y no sufrir".