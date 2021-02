Vuelve el último equipo que vio público en el Heliodoro

No se ha cumplido un año, pero casi. El pasado 8 de marzo del 2020 fue la última vez que pudo entrar público a un partido del C.D. Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Ese día el conjunto blanquiazul recibió la visita, precisamente del próximo rival de los tinerfeños este fin de semana, la S.D. Ponferradina. Aquel día, el equipo entrenado aún por Rubén Baraja, le ganó 1-0 al equipo del Bierzo con un tanto de Nikola Sipcic en el minuto 77.

9.392 aficionados se dieron cita en el recinto capitalino. Casi 10.000 gargantas cantaron el gol de Nikola, en un partido en el que el Tenerife fue superior a su rival, y con el que conseguía por tercer partido consecutivo dejar la puerta a cero. Además el equipo acumulaba ya 5 victorias y 2 empates en los últimos 8 partidos, dando clara muestra de la mejoría de los chicharreros.

EL ONCE DE AQUEL DÍA

CASI UN AÑO DESPUÉS

Quizás eso hubiera sido lo más destacado del partido, la victoria, el gol, los datos, pero no. Tristemente, casi un año después, la noticia de ese día es que fue la última vez que los aficionados blanquiazules, pudieron cantar un gol junto al resto de espectadores. Ese abrazo de jubilo, de alegría, ese choque de manos o esa sonrisa cómplice con el del asiento de al lado, no éramos conscientes de que iba a ser el último en mucho tiempo.

Este fin de semana, no podrán estar como aquel día 10.000 voces cantando un gol tinerfeño. Los de Jon Pérez “Bolo” no saldrán al campo con la pitada habitual, Yuri no estará extra motivado por jugar en el Heliodoro, y el árbitro no sentirá la presión de la afición chicharrera. Hoy la situación es muy diferente a la última vez que nos visitaron, pero el escudo, la garra, y empuje de nuestra gente aunque no esté en el campo, sigue siendo el mismo.