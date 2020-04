Tyronne: “El fútbol lo dejamos aparcado, ahora mismo lo más importante es la salud”

Hoy en Deportes Cope Tenerife hemos hablado con Tyronne del Pino, exjugador blanquiazul que actualmente se encuentra en las filas del Lamia FC de la Superliga Griega. Ha comentado cómo está viviendo la situación actual en Grecia, analiza su papel en el Lamia y recuerda su paso por el Club Deportivo Tenerife. Asegura que su mujer, su hija y él se encuentran bien de salud. Asimismo, permanece pendiente de la situación de su familia en Gran Canaria y se comunica con ellos a diario.

Con respecto a las diferencias existentes entre los confinamientos en Grecia y España, Tyronne destaca que en Grecia se puede salir a la calle a hacer deporte de manera individual. Cree que la lenta propagación de la enfermedad en el país heleno se debe a la rápida actuación de sus mandatarios, que no esperaron a tener muchos casos para tomar medidas.

El futuro de la temporada futbolística en Grecia es incierto, el jugador canario explica que a finales de este mes se decide si se disputan las jornadas finales de liga y la vuelta de las semifinales de la Copa de Grecia. Nos comenta que esta situación se le está haciendo dura y es complicada, pero siempre trata de mantener una mentalidad positiva y de realizar entrenamientos en su domicilio y salir a correr para estar en una condición física óptima.

Es consciente de que ahora mismo lo más importante es la salud, por ese mismo motivo dice que el fútbol lo dejan aparcado de momento, porque hay mucha gente sufriendo esta enfermedad. El mediapunta considera que la mejor solución sería terminar la liga en el campo, eso sí, cuando las condiciones de salud lo permitan.

Hablando de su papel en el Lamia, expresa que se siente muy importante tanto en el apartado individual como en el colectivo, le han hecho sentirse muy importante desde su llegada y no se arrepiente de haber ido a Grecia. Ha jugado en la mediapunta, posición donde más cómodo se desempeña el grancanario. Destaca el valor que dan en la liga griega al futbolista español, por lo general técnico y con un buen manejo de balón.

Hasta que se suspendió la competición debido a la pandemia mundial del coronavirus, Tyronne llevaba 1 gol y 4 asistencias en 21 partidos disputados entre liga y copa.

El grancanario, ha recordado su paso por el Club Deportivo Tenerife, del que guarda un grato recuerdo y le desea lo mejor para el futuro. No olvida el trato que recibió por parte de Jose Luís Martí, entenador que más confianza depositó en él, "no como otros" con los que prácticamennte no tuvo minutos.