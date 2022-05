Txus Vidorreta: "No puedo hablar de un partido que no he podido ver"

La sorpresa era evidente en la sala de prensa del Santiago Martín cuando comparecía el técnico del Lenovo Tenerife Txus Vidorreta. Y es que hasta hace poco, un entrenador que era descalificado en Liga Endesa no podía comparecer ante los medios para hacer la valoración correspondiente del partido, aunque una nueva normativa ha dejado sin efecto esta norma de forma reciente. Es por ello que el técnico vasco reconoció que “para mi es una sorpresa estar hablando del partido puesto que hay una buena parte del mismo que no he podido ver al estar descalificado. Lo más normal habría sido que mi asistente, que ha visto todo el encuentro y ha dirigido una buena parte del mismo fuera quien estuviera sentado ahora mismo aquí, pero parece ser que la ACB ha cambiado esta normativa. Si yo me quedo dentro del pabellón viendo el partido, el árbitro me vuelve a echar y eso es algo que no consigo entender. Si lo he podido seguir de manera virtual ”, explicaba el técnico de Indautxu.

Dentro de lo que suponía el análisis de la derrota de su equipo, Vidorreta reconocía el buen quehacer del conjunto baskonista quien a su juicio “ellos han estado muy acertados y muy enchufados y es un factor importante que ha hecho que nosotros no entráramos completamente en el encuentro”, señaló con respecto a la derrota enjacada y haciendo referencia al calendario de competición en el que “se han apretado las fechas de la liga regular para que luego los playoffs arranquen una semana más tarde”, comentó.

Sastre, duda para Andorra

Sin tiempo para poder tomarse un descanso, la plantilla del conjunto aurinegro comienza ya a preparar el encuentro del próximo sábado en la pista de un Morabanc Andorra que se juega en el mismo su permanencia en la categoría. Es seria duda Joan Sastre que con problemas en su espalda puede perderse la cita y quedarse en la isla para buscar su recuperación. El jugador balear ya disputó minutos mermado físicamente en la Final Four del pasado fin de semana en Bilbao.