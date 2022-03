Txus Vidorreta: "Obradoiro es un equipo muy serio que nos exigirá mucho"

El Lenovo Tenerife vuelve este domingo a la competición doméstica recibiendo al Obradoiro desde las doce del mediodía en un partido donde el Santiago Martín podrá acoger el cien por cien de su aforo tras la última revisión de los niveles epidemiológicos.

En este sentido el técnico del conjunto aurinegro Txus Vidorreta ha comentado lo importante que será esto pues “supone una reactivación para nuestros aficionados a los que esperamos ver en el partido y nos ayuden a conseguir una victoria ante un rival que nos lo pondrá muy difícil”, y es que el técnico vasco reconoció que el cuadro de Moncho Fernández “siempre te lo pone difícil y que compite al máximo rival con un quinteto de calidad en todas las posiciones, con un base como Hobbs que anota con mucha regularidad como con Robertson, Ellenson, Byrutis y Scrubb quien puede hacer muchas cosas. Es un quinteto al que hay que saber valorar y la clave será el controlar el rebote y la defensa que seamos capaces de aplicar”, explicaba el técnico de Indautxu.

Con respecto al estado de su plantel, Vidorreta reconoció la mejoría de Bruno Fitipaldo de sus problemas lumbares aunque el que no jugará con casi toda probabilidad será Dejan Todorovic pues “acabó la copa con problemas en la rodilla y no termina de mejorar aunque el descanso le vino bien y cuando quiso hacer una parte del entrenamiento del miércoles, no pudo hacerlo por lo que será baja para el partido siempre que no se produzca una mejoría importante en las próximas veinticuatro horas”, argumentaba Vidorreta quien también hizo referencia a la mejoría de Sergio Rodríguez quien ha arrastrado problemas en su rodilla desde la eliminatoria con el Pinar Karsiyaka.