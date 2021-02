Txus Vidorreta: "Nosotros se lo hubiéramos puesto más difícil al Barca"

El C.B. Canarias vive una semana diferente a las habituales de competición. Con cuatro jugadores aurinegros, que se han marchado con sus respectivas selecciones (Salin, Shermadini, Sulejmanovic y Fran Guerra), el club aprovecha los entrenamientos para recuperarse de la participación en la Copa del Rey, y para cargar pilas para lo que queda de temporada. Así lo ha hecho saber hoy en Deportes COPE Tenerife, el técnico del equipo lagunero, Txus Vidorreta. El cual, ha destacado que están viviendo una “semana más suave de los normal”.

INICIO DE TEMPORADA

El equipo tinerfeño viene de semanas exigentes, con las que se ha cerrado la primera mitad de la temporada, con la consecución de los objetivos marcados al principio de la campaña. Primero, al lograr clasificarse para la Copa ACB, además haciéndolo como cabezas de serie. Después con la misma participación en dicha competición, en la cual se ha llegado por tercer año a las semifinales. Y por último con la también clasificación para el top 16 de la Basketball Champions League.

Una temporada que vuelve a ser, de las mejores en la historia de los laguneros, y sobre la cual Vidorreta ha reseñado que “yo creo que todo lo que estamos haciendo se está valorando. Y si no lo hacen, ya estaré yo para recordarlo". Una de las claves en las últimas temporadas del Lenovo Tenerife, ha sido la falta de gasolina en los tramos finales. Ante esto, el técnico bilbaíno ha comentado que “nuestros equipos empiezan y terminan bien, estoy convencido que este año hemos empezado bien y vamos a acabar mejor". Añadiendo en este sentido que “los equipos de Txus Vidorreta compiten posiblemente al máximo de sus capacidades".

LA COPA DEL REY

Con la Copa del Rey todavía en la memoria, Txus Vidorreta no ha podido evitar, acordarse de algunos momentos claves y polémicos de las semifinales ante el Real Madrid. Una de las quejas, del entrenador del equipo tinerfeño, viene supeditada por los tiros libres, destacando en este sentido que “en la primera parte tiramos diez tiros libres, en la segunda solo nos dejaron tirar uno" , añadiendo que "todos escuchamos a Laso gritar a los árbitros: 'ya vale, ya vale, ya está bien, hasta aquí hemos llegado' después de esas palabras tiramos un tiro libre". Una queja que no queda solo ahí, si no que según manifiesta Txus Vidorreta, es algo sintomático que viene pasando durante toda la temporada, y no solo en contra del C.B. Canarias. “Los equipos grandes tiran mucho más tiros libres que los no tan grandes”.

Unas circunstancias arbitrales, que para el preparador del equipo tinerfeño fue clave en el desarrollo del partido, y que a la postre, significó la clasificación para la final del Real Madrid ante el Barcelona. Para Vidorreta “nos merecíamos estar en la final, estoy convencido que nosotros se lo hubiéramos puesto mucho más difícil al Barca". Añadiendo para finalizar en este sentido que “yo seguiré llamando a la puerta para ver si algún día podemos cumplir el sueño de jugar una final de Copa y ganarla, pero nos lo ponen imposible”.

OBJETIVOS PARA LO QUE QUEDA DE TEMPORADA

Pero no solo habló de la Copa del Rey, si no que también destacó, cuales son a partir de ahora los objetivos del equipo para lo que resta de temporada, esgrimiendo que “hay un objetivo a corto plazo muy claro, queremos estar en la final a 8 de la Basketball Champions League. Y a largo plazo, el otro objetivo es estar en los play off por el título, y si podemos hacerlo como cabezas de serie pues mucho mejor".