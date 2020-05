Txus Vidorreta: "El Iberostar Tenerife dará el máximo para estar entre los semifinalistas"

Los equipos de baloncesto ya se preparan para el regreso de la Liga Endesa y solo falta decidir una sede para organizar el final de la competición. El entrenador del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, explicó en los micrófonos de Deportes Cope Tenerife que lo que se disputará “se parece mucho a un campeonato de verano como los torneos de selecciones nacionales o las olimpiadas” en los que se viene de un período de inactividad. También se parece porque se juegan partidos cada dos días, “a veces cada día”, añadió. “En ese sentido, como tengo experiencia en ese campo, trataré de adaptar nuestro guión al que realicé con la Selección Sub-18 o con la absoluta”, afirmó.

Aunque sí que se van a respetar los puestos en la clasificación, el técnico del conjunto aurinegro apunta que en la primera fase de la competición todos los equipos empezarán de cero. “Sabemos que es complicado quedar entre los dos primeros, tenemos un grupo de armas tomar, pero lucharemos al máximo por meternos en semifinales”, expresó.

Según la información que se les ha dado, Vidorreta cree que se podrá empezar a competir a partir de la tercera semana de junio. En cuanto a la elección de una sede para la competición, “dentro de las opciones que se barajaban elegí Valencia, no es que no me hubiera encantado que fuera en Tenerife o Gran Canaria”, matiza. Sin embargo, está seguro de que en Valencia se garantizará una seguridad sanitaria y “a nivel deportivo tiene unas infraestructuras que no tiene nadie en toda Europa”, como vestuarios y canchas para cada equipo, y dos canchas para jugar los partidos separadas por 50 metros con trayectos comunes.