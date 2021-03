Triunfo de prestigio del Ciudad de La Laguna Tenerife

El Ciudad de La Laguna Tenerife logró este sábado una victoria sufrida hasta el último segundo del partido disputado en el Pabellón Santiago Martín frente a Movistar Estudiantes (74-73) en un choque muy igualado durante casi todo el partido.

Aunque las tinerfeñas llegaron a disfrutar hasta en tres ocasiones al final del tercer cuarto y principio del último de hasta 12 puntos de ventaja, las madrileñas vendieron cara su derrota, teniendo los últimos siete segundos jugada para ganar el partido, pero en esta ocasión cayó del lado morado, tumbando al cuarto clasificado de la Liga Femenina Endesa

Aunque Carter con un triple puso por primera vez a las colegialas por delante (4-5,2’) los seis puntos seguidos de Fasoula, haciendo mucho daño en la pintura, devolvían el mando a las locales (6-5, 3’).

Las de Alberto Ortego se pusieron a los cuatro minutos en bonus por faltas, mientras Fasoula seguía siendo la referente en ataque (10-5, 5’) con ocho puntos para la pívot. Aunque las locales supieron jugar con esa ventaja (14-9, 7’), Estudiantes aumentó la intensidad defensiva y, aprovechando un par de pérdidas, llegó a empatar (15-15) tras un 1-6 parcial, aunque Raksanyi desde el tiro libre mantuvo la delantera para el Ciudad de La Laguna Tenerife (16-15) al término de los primeros diez minutos.

‘Monty’ tomó el testigo de Fasoula en el segundo cuarto con dos canastas seguidas, y aunque un triple de Espin (22-20, 13’) apretó de nuevo el marcador, Bettencourt lo devolvió en la siguiente jugada (25-20), forzando al tiempo muerto visitante.

Le funcionó y en un visto y no visto un 0-5 parcial devolvió las tablas al luminoso (25-25, 14’) y Claudio García tuvo también que pedir tiempo muerto cuando Estudiantes retomó el mando (27-29, 15’) para frenar un 2-9 parcial.

Burani y Nauwelaers se retaron entonces desde el perímetro (33-34, 18’) repartiéndose once puntos, para llegar al descanso con ínfima renta visitante (33-36).

Las tinerfeñas salieron con mayor actitud tras el descanso, dándole la vuelta al marcador (38-36) gracias a un 5-0 de Fasoula y Atkinson. El partido estaba tremendamente igualado (40-41, 24’) y Da Silva cometía su tercera falta por las visitantes.

Raksanyi y Ocete con sendos triples (50-41, 26’) lideraron un 10-0 parcial que dio alas a las moradas, forzando de nuevo al tiempo muerto de Ortego. Eran sin duda los mejores minutos de las locales, duras en defensa y con una excelente circulación de balón (53-41, 27’) que les permitieron disfrutar de la máxima ventaja.

Se puso en zona Estudiantes y empezó a colapsar el ataque local y anotar para meterse de nuevo en partido (57-50) al final de este tercer período.

De nuevo las insulares, con una férrea defensa, asfixiaron a las azules (62-50, 32’) en el inicio del cuarto decisivo. Seguía en defensa zonal el rival, logrando Atkinson sacar un par de faltas personales como provecho al intentar romperla. Raksanyi dio descanso a la americana antes de los minutos definitivos (64-52, 33’).

Una antideportiva de Abdi dio aire a las colegialas (66-59, 35’), que se metieron de nuevo peligrosamente en partido (68-64, a falta de 3’22”) que trató de frenar Claudio García con un nuevo tiempo muerto.

Pero otro triple de Burani, justo a falta de dos minutos para el final, redujo la ventaja a la mínima expresión (68-67) y una falta en ataque de las locales daba posesión a Estudiantes para ponerse por delante. No falló Carter (68-69), Atkinson asumió la responsabilidad en la siguiente jugada (70-69), Nyingifa y Fasoula también intercambiaron canastas (72-71), para que las locales recuperaran posesión a falta de 40 segundos.

Una nueva pérdida de balón posibilitó que Estudiantes tomara de nuevo el mando con una acertada Nyingifa (72-73), dejando solo 13 segundos para un último ataque local, que no podía fallar.

Pidió tiempo Claudio García para preparar la jugada, Ocete encontró a Fasoula bajo el aro y la helena no falló a tabla (74-73). Restaban solo siete segundos y tocaba a Ortego un último intento, pero en esta ocasión Carter falló una bandeja, dejando el triunfo en el Santiago Martín.

FICHA TÉCNICA (16-15|17-21|24-14|17-23):

Ciudad de La Laguna Tenerife (74): Ocete (7), Atkinson (9), Raksanyi (9), Abdi (9), Fasoula (18) –inicial- Nauwelaers (6), Bettencourt (6), Kostourkova (4), Herrera (0), Montenegro (6) y Andrea Rodríguez (-), Ivanusa (-).

Entrenador: Claudio García.

Movistar Estudiantes (73): Melisa Gretter (4), Carter (15), Gracia Alonso (5), Antonye Nyingifa (10), Agostina Burani (13) –inicial- Carmen Grande (3), Espín de Sancho (8), Sofía Gomes (13), Jana Raman (2), De Santiago (-).

Entrenador: Alberto Ortego.

Árbitros: Ángel Antonio Albacete, Asunción Langa y Alejandro Aranzana.

Incidencias: Partido correspondiente a la 28ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín, La Laguna, a puerta cerrada. El Ciudad de La Laguna Tenerife vistió completamente de morado. Movistar Estudiantes lo completamente de azul celeste.