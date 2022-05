Triunfo efectivo y necesario del CD Tenerife

No fue un partido vistoso el del Tenerife en el Anxo Carro de Lugo, pero si muy efectivo y necesario tras los resultados que se habían dado en la jornada de sus competidores en la lucha por el play off.

Podríamos decir que poco pasó en la primera mitad, el Lugo parecía sentirse más cómodo que los blanquiazules, que salvo en alguna salida a la contra, poco pudo generar ante la meta de Whalley. Con el paso de los minutos, parecía que empezaban a llegar las primeras ocasiones de los tinerfeños. Todas, generadas por posiblemente el mejor jugador del partido, Enric Gallego. Primero con un cabezazo que no cogió puerta, pero que dada la posición del delantero dentro del área era una oportunidad muy clara para poder adelantarse. Y la segunda, provocando un penalti que no fue ni señalado, ni revisado por los colegiados. Con esto se llegó al descanso de un encuentro en el que no habían pasado grandes cosas.

En la segunda mitad todo cambió, no tanto en cuanto al nivel de juego, que siguió siendo bastante deficiente, pero si en cuanto a lo que pasaba en el partido, que cada vez más, favorecía los intereses chicharreros.

Y así, con el transcurso de los minutos llegó el 0-1 de Mario González. Un centro medido de Mellot a la cabeza de Enric Gallego, y una prolongación magistral del 9, dejó en bandeja el balón para que Mario entrara con todo y consiguiera adelantar al Tenerife.

Con el resultado a favor, el cuadro isleño fue otro equipo totalmente distinto, más parecido al que llevamos viendo toda la temporada. Bien ordenado defensivamente, y sabiendo correr a la espalda de la defensa.

Fruto del mejor estado del equipo sobre el terreno de juego, llegó el segundo gol que sentenciaba el partido. Otra vez con Enric Gallego como asistente en esta ocasión a Andrés Martín, y de nuevo haciéndolo de cabeza.

Con los tres puntos, el Tenerife iguala su récord de victorias lejos de casa en toda su historia (10), y se queda a sólo un punto de igualar también su mejor registro lejos del Heliodoro (35 puntos).