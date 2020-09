Un tiro en el pie

Mal día en general para los de Fran Fernández que realizaron el peor partido de la temporada hasta el momento. Un equipo con demasiados fallos individuales, que a la postre serian decisivos en el resultado final del encuentro.

Todo empezó torcido para los blanquiazules, en la primera jugada del encuentro, Manolito Apeh ingresó dentro del área en la que era la primera acción de peligro del partido, y cuando se disponía a rematar fue derribado claramente por el defensor. Acción de penalti clara, que el colegiado no interpretó así, y que ni siquiera fue revisada por el V.A.R. Tras esa jugada, el Tenerife buscaba sin acierto la meta de Limones, generando varias ocasiones de peligro que no consiguieron perforar la meta rival. Fue en la primera llegada del Mirandés a balón parado, cuando aparecieron fantasmas del pasado, y tras un error de entendimiento, y una pizca de mala suerte, Sipcic se anotaba un gol en propia puerta que ponía el 0-1 en el luminoso. Después del tanto viositante llegaron los peores minutos del Tenerife, indecisiones, fallos de concentración, y errores en el pase, preocupan al mister en el banquillo, que veía como el equipo volvía a acusar la falta de reacción como ya le pasó en Alcorcón. De la nada llegó casi el gol del empate, un centro medido de Moore desde la banda derecha, fue cabeceada por Bermejo que se lanzó en plancha entrando desde segunda línea. Poco mas pasó desde ese minuto hasta el final, el Tenerife dominaba pero no conseguía lograr el segundo, y con el empate se llegó al descanso.

La segunda parte arrancó sin cambios por parte de ningúno de los dos equipos, el Tenerife empezó mandando en el juego, pero sin conseguir provocar peligro en la meta del portero burgalés. Ninguno de los dos encontraba espacios, el Mirandés se refugiaba e intentaba salir a la contra. Fue precisamente en una intentona de contraataque, cuando llegó otro de los errores del Tenerife del día. Alex bermejo, que tenía una amarilla desde la primera parte, perdió un balón en el círculo central, y para evitar la contra frenó la acción agarrando el balón con las manos desde el suelo. Expulsión clara que permitía que el Mirandés jugara con un hombre más durante 30 minutos. Cuando se cumplió el minuto 70’ llegó el errores definitivo, que condenó el partido, Bruno Wilson perdió el balón en una zona prohibida, lo que permitió al Mirandés plantarse solo delante de la meta de Ortolá, que en primera instancia consiguió evitar el tanto, pero no en segunda tras el rechace del guardameta y el larguero y el Mirandés sentenció el partido.

Cerca del final, Javi Alonso que entró en la segunda parte, fue expulsado de forma completamente justa, por una entrada muy fea, que fue revisada por el V.A.R. y que confirmó la sanción. Lo intentó con 9 el Tenerife que vio como sus intentonas, primero de Moore y después de Jacobo se iban al Limbo, confirmando así la segunda derrota en tres partidos de los tinerfeños.