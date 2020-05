El CD Tenerife ultima detalles con la Liga antes de su vuelta a la competición

Tal y como ha informado hoy Juanjo Ramos en Deportes Cope Tenerife, el equipo tinerfeño ya no solo trabaja en lo deportivo con las sesiones de entrenamientos, si no que tambien lo hace en los despachos para solucionar algunos asuntos que todavía quedaban pendientes de resvolver con la propia plantilla y con la Liga.

Uno de esos aspectos es la finalización de los ERTE con los miembros del club que ya se han incorporado a sus puestos de trabajo. En ese aspecto, ya son varios los jugadores de la propia competición que han decidido tomar medidas al respecto, ya que desde hace días su situación laboral debería ser bien distinta a la que están teniendo. Los miembros de la plantilla tinerfeña, aún no han decidido presentar una reclamación en este sentido, pero también es cierto que no entienden la razón por la cual no se les ha regularizado ya su situación.

Otro de los puntos en los que ya trabaja el club es el protocolo de viajes para cuando se reanude la temporada. El Tenerife le ha transmitido a la Liga su intención de viajar, siempre que fuera posible, el día antes de cada partido. Mientras que para la vuelta, el club cree que lo mejor sería regresar el mismo día del encuentro. Para ello, en los partidos que sean lejos del Rodríguez López, el club ha pedido que sean lo más temprano posible para facilitar su traslado hasta la isla.

Por último en este sentido, pese a que tanto CD Tenerife como UD Las Palmas serán los dos equipos más afectados al tener que realizar largos desplazamientos cada dos o tres días, el equipo tinerfeño no pedirá un cambio de calendario. Es decir, mantendrá el mismo orden de partidos que antes de que se parara la competición.