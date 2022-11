El CD Tenerife toca fondo en Anduva

Visitó Anduva el CD Tenerife, buscando la primera victoria de la temporada fuera de casa, para alejar los fantasmas de los malos resultados obtenidos las últimas jornadas. Realizó variaciones en el once Luis Miguel Ramis, tal y como comentó en la rueda de prensa previa al partido. Aitor Buñuel recogió la titularidad en el lateral derecho, dejando a Mellot en el izquierdo, con Sergio González también titular en el eje de la zaga. Por delante en el carril derecho entró en el once Appiah en detrimento de Mo Dauda, mientras que Javi Alonso acompañó a Aitor en la medular.

Salió intenso el Tenerife, buscando no verse sorprendido por el Mirandés y lo consiguió. Nada más comenzar el partido, Appiah recogió el balón en el carril derecho buscando a Teto, el rechace le cayó a Mellot que disparó desde la frontal aunque el disparo se perdía a la derecha de Herrero.

El transcurso de los minutos dejaba ver a un Tenerife enchufado, dominando el balón y buscando las internadas en banda, aunque sin demasiado peligro. El siguiente acercamiento sería en el minuto doce, cuando Teto buscó un pase entre líneas a Mellot que no pudo sacar ángulo para el disparo.

Aitor Sanz iba a ver cartulina amarilla en una entrada a la salida del Mirandés, lo que hace que se pierda el encuentro de Burgos por acumulación de tarjetas.

El conjunto de Ramis seguía siendo mejor, tenia balón, era intenso y buscaba una y otra vez los carriles para intentar crear la primera ocasión clara del partido. Ésta iba a llegar en un remate de cabeza de Enric Gallego, que no iba a conectar bien su remate, el balón fue blando a los dominios de Herrera.

El Mirandés intentó buscar la espalda a la defensa blanquiazul, intentando coger descolocado al conjunto de Ramis, aunque cierto es que sin crear ocasiones ni apuros a Juan Soriano.

No cambió en exceso la tónica de la primera parte, aunque es cierto que el Tenerife, quizás, bajó los brazos en cuanto a la mencionada intensidad de gran parte de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Con el empate a cero se llegó al descanso.

Luis Miguel Ramis movió en centro del campo para el inicio de la segunda mitad, dejando fuera a Aitor Sanz y dando entrada a Larrea, para proteger al capitán blanquiazul de una posible segunda amarilla y para cumplir el Sábado ciclo de amonestaciones.

Le costó, una vez más, la salida al CD Tenerife, que denotaba el bajón de intensidad en los primeros compases de la segunda mitad. Aún así, la tuvo Iván Romero dentro del área, aunque no encontró portería. Con el,paso de los minutos el Mirandés comenzaba a intentar llegar al área de Soriano, en balones colgados que no creaban peligro.

Buscó inyectar sabia nueva Ramis con la internada de Garcés y José León al terreno de juego por Gallego y Sergio. Sabia que estuvo a punto de saborear el Tenerife tras una jugada de Dauda en la derecha que cedía el balón al pase de Romero que sacaba petróleo con un saque de esquina.

Transcurría el minuto setenta de partido, cuando llegaba el golazo del Mirandés. Balón que recogía Gelabert, se acomodó y sin impedimento de ningún futbolista blanquiazul, sacaba un zapatazo desde los treinta metros, para batir a Soriano tras estrellar el balón en el poste.

El gol sentó como un jarro de agua fría al Tenerife. Descolocado, sin demasiadas ideas en ataque y desaparecido completamente en las bandas. El Mirandés se sentía cómodo en Anduva, juntando sus líneas y esperando a su ocasión para intentar sentenciar el partido.

A falta de seis minutos para llegar al noventa, Gelabert recogió un balón dentro del área, para zafarse de su marca y poner el pase de la muerte a Pinchi, que enviaba el balón a la grada.

El Tenerife no parecía tener atisbo de reacción, todo lo contrario, el Mirandés seguía tranquilo en el partido, esperando a que el descuento caminase directo al final del partido para respirar en la tabla clasificatoria. Un respiro que no va a tener el Tenerife, que no caído en descenso tras los tropiezos, en los últimos minutos, de Oviedo y Lugo.

Los tinerfeños se quedan en tierras peninsulares para preparar el partido del próximo Sábado (15.15 hora canaria), visitando al líder, el Burgos CF.