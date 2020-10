El C.D. Tenerife suma su tercera derrota liguera en Mallorca

Nueva decepción para la afición blanquiazul. El C.D. Tenerife ha sumado su tercera derrota consecutiva en la Liga SmartBank tras caer en el Visit Mallorca Stadium frente al Mallorca por dos a cero. De nuevo un muy mal partido del equipo de Fran Fernández, viéndose superado por los mallorquines en el global de los 90 minutos y sobre todo, sin competir frente a un rival de calidad, pero que tampoco realizó un partido excelso.

De salida, el Tenerife salió muy descentrado y nervioso, con Sipcic cometiendo algunos errores infantiles, y con Baba imponiendo su ley en el medio campo. Las llegadas de Lago Junior ponían en problemas una y otra vez a Kakabadze y Moore en la banda derecha, y fruto del claro dominio local llegaba el gol del Valjent en el minuto 19.A partir de ahí y hasta el descanso, el Tenerife no fue capaz de reaccionar, y estuvo a merced del rival, aunque Jacobo, en el minuto 38, en un balón al larguero, podría haber logrado la igualada. Al descanso del partido el uno a cero que campeaba en el marcador hacía justicia a lo visto en esos primeros 45 minutos.

En los primeros minutos de la reanudación, el Tenerife salió con la intención de cambiar la dinámica del partido. Mejor plantado sobre el terreno de juego, y con más posesión del balón, parecía que el empate estaba más cerca, pero cuando mejor estaban los blanquiazules, llegó la discutida jugada del penalti de Aitor Sanz en el minuto 53. A pesar de que el mediocentro blanquiazul tocaba el balón, el colegiado López Toca señalizó la pena máxima con el visto bueno del VAR, y Dani Rodríguez anotaba el 2-0 que subía al marcador.

El Tenerife lo siguió intentando de ahí al final del partido y disfrutó de algunas ocasiones para recortar distancias. Fran Fernández puso en liza un triple cambio dando entrada a Nono, Suso y Aphe, y posteriormente a Jorge Padilla, pero el equipo no tuvo el acierto suficiente para ver la portería contraria.

El Tenerife queda con tres puntos en la tabla, en una semana en la que se incorpora Fran Sol al grupo y en la que toca pensar ya en el partido frente al rayo del próximo sábado.

Al final del partido, el técnico blanquiazul Fran Fernández valoró lo ocurrido afirmando que “al equipo le ha costado entrar al partido, queríamos un partido cerrado en la primera parte, y nos han hecho un gol que no queríamos. Pero el equipo se ha levantado, ha llegado un balón al palo y ceo que nos merecíamos el empate al descanso. La segunda parte la hemos dominado por completo y creo que hemos tenido ocasiones muy claras para entrar en el partido y hoy el Tenerife no ha sido inferior al Mallorca”.

Sobre el polémico penalti, Fernández añadió que “tenemos que centrarnos en lo que dependa de nosotros, no en lo que no depende. Yo creo que no es penalti y Aitor me dice que él toca balón”.