El CD Tenerife no recurrirá ante el comité arbitral

Tras lo ocurrido ayer en el Rodríguez López, con el arbitraje de Óliver De la Fuente Ramos, era sensato pensar, que quizás el CD Tenerife, interpondría escrito ante el comité arbitral, algo, que con el paso de las horas, tras la finalización del encuentro, se ha desvanecido. Ya todos sabemos que ha sucedido en el Heliodoro, con un Tenerife mejor y que fue seriamente perjudicado por un colegiado, que quizás, no tomó las mejores decisiones.

La jugada clave del choque es el penalti de Carlos Ruiz, precedido éste, por una falta a Aitor Sanz, en el inicio de la jugada y que no fue revisada por el var. El resto, lo conocemos, penalti y gol del Almería para ponerse por delante. Aunque, ahí no quedó la cosa. Minutos más tarde, no se señaló un penalti sobre Mario, por claro agarrón, ni el var entra a revisar. Todo, por no hablar de un posible penalti a Gallego por agarrón dentro del área o por levantar la bandera en un mano a mano de Mario González, en el que ésta vez, el juez de línea, no dejó seguir para terminar la jugada.

Un cúmulo de circunstancias con De La Fuente Ramos, que no es casualidad, ya que con el trencilla, vallisoletano por cierto, el Tenerife solo ha ganado dos de sus últimos catorce partidos. No es casualidad, ni estadísticas a romper, es el claro hecho, de que con él, el Tenerife tiene muchas cosas que perder.

Los blanquiazules descansarán éste Martes, para retomar el trabajo el Miércoles, en vísperas al encuentro del Domingo, en Burgos, que por cierto, se perderá Aitor Sanz, por acumulación de tarjetas.